〈北部〉昔日「飛行少年」張進益 受封牧師

2017-01-22

從大改樂團到榮益教會 皆以飛行少年為主

〔記者謝武雄／桃園報導〕由一群「飛行少年」組成的「大改樂團」，近年來頻頻參加公益活動，成為各界矚目焦點，幕後推手就是基督教更生團契附設桃園少年之家主任張進益；以飛行少年為主體的榮益教會昨天成立，張進益成為創會牧師，值得一提的是，曾經混跡江湖、染毒的張進益，昔日的「飛行少年」，如今受封為牧師，人生過程宛若電影，相當傳奇。

四十四歲的張進益，年輕時曾因毒品案入獄，最後在基督教戒毒中心找到自己，從「江湖路」轉個彎走上「真理之路」，之後還進入拓荒宣教神學院讀書，畢業後投入偏差行為少年輔導工作，因緣際會成為桃園少年之家主任，推動「少年飛行屋天使基金募集計畫」，並於一○一年成立大改樂團，巡迴校園、獄所演出，也吸引全聯等企業贊助，「飛行少年」從社會角落走進人群成為焦點，讓各界看見這群孩子的生命故事。

為了讓這些「飛行少年」有屬於自己的教會，更生團契於一年前開始規劃成立榮益教會，並由台北、桃園地區資深牧師組成牧師團，對張進益由「傳道」晉升為牧師進行考核，牧師團一致認為張進益有資格晉升，昨天在桃園少年之家原址舉行榮益教會成立大會及封牧儀式。

封牧儀式先由牧師團報告「考牧」經過，隨後進行「按牧禮」，受封牧師的張進益及妻子楊淑慧跪在地板上，由牧師團牧師們將手按在兩人身上向上帝禱告，隨後，由牧師黃炯榕代表牧師團將牧師證書交給張進益完成儀式。