〈北部〉垃圾清運到除夕 初五上午開工

2017-01-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕農曆春節快到了，「國家清潔週」活動從昨天起展開，市長鄭文燦到蘆竹區五福宮主持誓師宣導活動，他表示，桃園市升格後，環保志工人數已達三萬人，環境清潔稽查大隊在小年夜、除夕會持續清運垃圾，初一至初四停收四天，初五就開工，呼籲民眾把握過年前的時間大掃除，乾淨迎新年。

鄭文燦表示，清潔隊員人力有限，仍須仰賴環保志工，市府提供環保志工隊一年十二萬元的運作經費，透過環保志工的運作，達到「自己的環境自己顧」目的。

他提醒民眾，丟棄大型家具要事先向當地清潔中隊登記，在約定的時間才能搬到指定地點，隨意丟棄最高罰款六千元，市府也規劃二手家具木匠訓練班，讓二手家具在改裝後有新用途，也讓清潔隊員有第二專長。

鄭文燦說，市府舉辦的「撕除小廣告、好禮多重送」活動，去年共清除三萬七四○一公斤廣告物，共發出九十一萬元的禮券，對於清除小廣告頗有成效。

環保局表示，春節期間垃圾清運（不含復興區）時間如下，小年夜（廿六日）白天加收一趟，晚上維持正常清運，除夕（廿七日），各區清潔中隊加班，從上午九點起清運至收完為止；初五（二月一日）各區清潔中隊從上午九點起清運至收完為止，當晚停收，並提醒民眾不要拿紅包給清潔隊員；復興區是初一、初二、初四、初五停收，除夕與初三上午從七點起到清運收完為止。