〈南部〉觀察筆記-冷了

2017-01-21

北方下來的冷空氣在這一天完成二十四節氣，大寒。

一年中最凍的日子，感受沁冷。遠自極地出發，飛過西伯利亞，穿越秦嶺、淮河這一道自然地理的分界線，大寒依農曆的約定抵達。

好像海峽水也感覺到寒流吧，兩岸都飄浮著凝結的水氣，有酷冷的氛圍籠罩，彷似大霧，迷茫前程，誰人操舵？在複雜萬端的國際水道，暗礁隱伏，小心才駛得萬年船。

川普就任美國總統，會與中國貿易大戰？台灣在兩國的角力中怎樣避免是砝碼加減重量的角色，卻應是關鍵位置，有利國家，權衡，正是蔡總統的重任。

難以操之在我的形勢比人強，體會了小國的無奈；面臨強權欺凌的憤懣，覺悟了的是啥？要團結要機艦國造？還是繼續內鬥援引中國來驕自個兒人？

寒潮衝擊台灣不會在冬天過後中止，海峽水也不會因春天來就平靜溫暖。

冷，會是今年的主題曲！

（資深記者黃明裕）