〈南部〉敬酒起口角 兩起槍擊案警逮5嫌

2017-01-21

〔記者洪定宏、蔡清華／高雄報導〕高雄市暗夜四小時內傳兩起槍擊火併事件，兩人受傷送醫，警方專案小組鎖定七部涉案車輛及對象全力追緝，昨晚陸續帶回蔡姓、許姓等五名涉案對象，並追查槍枝來源以安定民心。

前晚十點多，二十一歲呂姓男子與朋友到前鎮區草衙二路的餐廳聚會，席間與認識的另桌顧客敬酒，不料雙方十多人因細故爭吵，並在店外爆發口角衝突，五十九歲洪姓老闆前去勸架，卻被呂男開了二槍，其中一槍擊傷左手臂；另桌顧客不滿呂男開槍，多人圍毆呂男倒地，雙雙被送醫救治。

醫院表示，洪男左臂有兩個槍傷洞口，意識清醒，血壓不穩；二十一歲呂男腦出血，左腿撕裂傷，意識不清，緊急進行手術，兩人都在加護病房觀察。

警方獲報趕到現場時，雙方人馬早已離去，餐廳也清洗血跡，警方起獲呂嫌丟棄現場的槍枝。

四小時後，昨天凌晨二時許，約三十公里外的楠梓區援中路、德中路口，也發生兩派人馬二、三十人火併衝突，目擊者指稱，車輛車牌用膠帶遮住，雙方駕車衝撞，並持棍棒砸車，還有人發射信號彈，現場槍聲大作，約一分鐘後雙方人馬各自鳥獸散，其中一發流彈貫穿超商玻璃。

當時在路口超商外坐著聊天的五名青年險遭流彈波及，嚇得趴在地上，四處找掩護躲藏，警方到場雙方人馬已離去，現場遺留球棒、七枚彈殼及一只彈匣，保守估算，當時雙方至少開了十槍以上，遺留現場的一部頭遭砸毀轎車，經清查也出現在前夜前鎮區草衙二路餐廳槍擊案現場，警方研判兩起槍擊事件有高度關連性。