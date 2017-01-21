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〈南部〉日籍肢障生重考學測 拚生技科系

2017-01-21

〔記者洪定宏／高雄報導〕大學學測昨天登場，日本籍肢障學生泉勝利去年已考取大學，但因為不是理想科系，所以今年再拚一次學測，希望能考取生物科技系，將來致力研發疫苗，幫助更多病患。

泉勝利的母親當年生產過程不順利，破了兩次羊水，才生下孩子，父親以「勝利」取名；不料，後來發現生產過程造成運動神經病變，影響勝利的雙腿，導致無法行走，原本必須由父母親抱著上下學，後來透過扶牆站立、學習平衡，但至今仍須靠助行器走路。

泉勝利表示，因為就醫治療過程受到醫護人員照顧，激勵他想往生物科技專業發展，盼能研發疫苗，造福更多人。

另外，昨天一大早就有糊塗女考生進錯考區，高師大試務中心表示，進錯考區的女學生，應該在福誠高中考試，一早卻直奔鳳新高中，發現錯誤時已經九點十五分打預備鈴，警方獲報，將她送往福誠高中。有想嘔吐的女考生由監考人員陪同到廁所，吐完一次回到試場，想吐又到廁所，總共三次。也有左營高中試場的考生，錯跑到中山高中，趕緊衝回左中應試。

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  • 泉勝利重考學測，盼能考取生物科技系，將來致力研發疫苗，造福更多人。（記者洪定宏攝）

    泉勝利重考學測，盼能考取生物科技系，將來致力研發疫苗，造福更多人。（記者洪定宏攝）

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標題：〈南部〉日籍肢障生重考學測 拚生技科系


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