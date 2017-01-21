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〈南部〉金馬賓館活化 加入文創今冬亮相

2017-01-21

市府與國產署合作招商

〔記者王榮祥／高雄報導〕全台僅存的高雄金馬賓館，昨日由高市都市發展局與御盟集團旗下的永添文創完成簽約，將把背負軍事與歷史意涵的老舊建築，改造成壽山下的藏書閣與藝文基地，預定今年冬天開張。

金馬賓館位於高雄壽山下，三層樓高、佔地九二四坪，民國五十六年由軍人之友社興建後捐贈國防部，提供往返外島、台澎地區差假官兵暫宿處所，八十七年軍方撤離後移撥交通部鐵改局，一○一年鐵改局搬遷後閒置迄今，全台原本有高雄、基隆兩處，目前僅留下高雄金馬賓館。

高市副市長史哲表示全球有三大冷戰遺址，分別是韓戰卅八度線、德國柏林圍牆、金門跟馬祖，金馬賓館的招牌也因此充滿軍事與文史價值；自承有點「臭屁」的史哲還公開稱許都發局的用心，完成高市府與國有財產署合作招商首例。

名稱不變 將規劃藝文活動

都發局指出，金馬賓館建築形式特殊且結構完好，周邊除有駁二、壽山風景區及愛河等知名景點，未來還有輕軌經過，非常值得開發再利用，經與相關單位接洽、招商到昨天簽約，前後費時一年十個月。

都發局長李怡德強調，金馬賓館開發案不只是活化資產，更可望帶動周遭觀光、文史等價值。

永添文創說明，金馬賓館名稱不變，將運用既有空間規劃圖書館、美術館、藝術講堂、餐廳等場域，並考慮在頂樓安排藝文活動，預計今年冬天營運；御盟集團董事長邱永添則喊話，要透過金馬賓館榮耀高雄、利益眾生。

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  • 高市都發局長李怡德（左一）代表市府，與御盟集團董事長邵永添（右一）完成簽約，改造金馬賓館內部空間，副市長史哲（中）見證。（記者王榮祥攝）

    高市都發局長李怡德（左一）代表市府，與御盟集團董事長邵永添（右一）完成簽約，改造金馬賓館內部空間，副市長史哲（中）見證。（記者王榮祥攝）

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