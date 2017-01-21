〈南部〉金馬賓館活化 加入文創今冬亮相
2017-01-21
市府與國產署合作招商
〔記者王榮祥／高雄報導〕全台僅存的高雄金馬賓館，昨日由高市都市發展局與御盟集團旗下的永添文創完成簽約，將把背負軍事與歷史意涵的老舊建築，改造成壽山下的藏書閣與藝文基地，預定今年冬天開張。
金馬賓館位於高雄壽山下，三層樓高、佔地九二四坪，民國五十六年由軍人之友社興建後捐贈國防部，提供往返外島、台澎地區差假官兵暫宿處所，八十七年軍方撤離後移撥交通部鐵改局，一○一年鐵改局搬遷後閒置迄今，全台原本有高雄、基隆兩處，目前僅留下高雄金馬賓館。
高市副市長史哲表示全球有三大冷戰遺址，分別是韓戰卅八度線、德國柏林圍牆、金門跟馬祖，金馬賓館的招牌也因此充滿軍事與文史價值；自承有點「臭屁」的史哲還公開稱許都發局的用心，完成高市府與國有財產署合作招商首例。
名稱不變 將規劃藝文活動
都發局指出，金馬賓館建築形式特殊且結構完好，周邊除有駁二、壽山風景區及愛河等知名景點，未來還有輕軌經過，非常值得開發再利用，經與相關單位接洽、招商到昨天簽約，前後費時一年十個月。
都發局長李怡德強調，金馬賓館開發案不只是活化資產，更可望帶動周遭觀光、文史等價值。
永添文創說明，金馬賓館名稱不變，將運用既有空間規劃圖書館、美術館、藝術講堂、餐廳等場域，並考慮在頂樓安排藝文活動，預計今年冬天營運；御盟集團董事長邱永添則喊話，要透過金馬賓館榮耀高雄、利益眾生。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
新春賞花 全台最大向日葵迷宮開園
號稱全台最大的向日葵迷宮，昨天上午正式開園，高雄市長陳菊說，今年杉林有五大花海區，面積達卅二公頃，各地花田都非常有特色，隔壁的美濃也有十六公…
網友回應
熱門新聞
- 川普就任美國總統 宣示「美國優先」
- 陳建仁手繪年改圖被讚爆 幕後推手是「她」
- 學測國文考題親和、偏易 《一把青》、《瑯琊榜》入題
- 建仔皇家開幕戰袍 拍出百萬作公益
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 This year’s lantern festival is biggest yet, Tainan says
- 交長台鐵雙保證 春節疏運沒問題
- 川普經貿政策如有誤 日相智囊：應設法擋回去
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Telecom fraud suspects arrested
- 微小說 流
- 【真實歷史】32男1女受困荒島7年 上演屍山血海爭奪戰...
- 川普就職大日子 美國新第一家庭登場
- 容祖兒開唱 張信哲出借好運
- 學測國文作文「關於經驗的N種思考」 教師︰不宜出現英文字
- 上班一族徵文─360行工作照
- 奧斯卡入圍名單 HBO 1.24直播
- CNN「暗殺」 聳動報導挨轟
- 匈牙利桌球公開賽》雙林四強止步 生涯最佳
- 川普演說：幫助受困的中產階級家庭
- 索羅斯：川普上台，美中勢必引爆貿易戰
- 歐巴馬和川普抵國會山莊 出席就職典禮
- 抗議聲伴就職 華府爆衝突
- A-Lin尾牙大加碼 戴愛玲灑酒祈福
- 就職典禮 第一夫人穿出極簡風 有賈姬影子
- 水氣減少 台南以北 今仍僅10度
- 台灣隊集訓 教練比球員多
- 女兒排名全校前10 槍毒父爆哭「以後會當好人」
- 〈職場心情筆記書〉管理同事，還是管理自己？
- 《自由廣場》教師成了沉默的羔羊？
- 《健康充電站》預防痛風衛教講座
- 回顧美國總統就職大典意外時刻
- 財部、公股銀唱雙簧 委託書再戰台新金
- 《自由廣場》改革第一波 政務官缺席
- 《中英對照讀新聞》Rooster inspires new year resolutions in Singapore bird park 公雞在新加坡鳥園激起新年新希望
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 History of KMT land sale scrutinized
- 學測社會 公民易、歷史難、地理適中
- 遭性侵韓妹：Jerry車隊另有色司機
- ASTRO喜抱韓流特別獎 攻台處男秀1小時賣8成
- 1顆美生菜不到10元 不敵茶葉蛋
- 郭建宏領軍新團隊 力圖翻轉華視
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 VP clarifies labor insurance hike
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉金馬賓館活化 加入文創今冬亮相
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分