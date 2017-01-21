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〈南部〉新春賞花 全台最大向日葵迷宮開園

2017-01-21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕號稱全台最大的向日葵迷宮，昨天上午正式開園，高雄市長陳菊說，今年杉林有五大花海區，面積達卅二公頃，各地花田都非常有特色，隔壁的美濃也有十六公頃波斯菊花海，歡迎民眾到杉林與美濃欣賞漂亮花田。

杉林五大花田 與美濃花海迎賓

杉林花海以向日葵為主角，另有「療癒花區」、「創意花區」、「幸福花區」、「月眉花田」、「杉林大橋花田」和「新庄幸福花田」等花區，分散在月光山隧道、杉林大橋與新庄等地；而全台最大的「向日葵花海迷宮」占地七公頃，位於永齡農場內。

占地7公頃 永齡農場難得開放

杉林區公所指出，永齡農場平日不對外開放，今年配合新春賞花活動，元月廿七日至二月五日提供遊客免費入園闖迷宮，其他時間則要收取入園費一百元；為了因應龐大的賞花人潮，區公所也商借永齡農場旁一塊準備興建休閒農場的土地，提供給民眾停車並兌換特色產品。

昨天開園時，陳菊前往向日葵花田替活動暖身。陳菊說，她很欣慰看到花田規模愈來愈大，高市今年闢建多個賞花景點，各地花田都非常有特色，歡迎民眾把握機會，趁著春節假期帶著家人前來欣賞漂亮花田，留下難忘的回憶。

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  • 杉林區打造號稱全台最大的向日葵迷宮，歡迎民眾前來賞花。（記者黃佳琳攝）

    杉林區打造號稱全台最大的向日葵迷宮，歡迎民眾前來賞花。（記者黃佳琳攝）

  • 高雄市長陳菊替杉林花海開園活動暖身。（記者黃佳琳攝）

    高雄市長陳菊替杉林花海開園活動暖身。（記者黃佳琳攝）

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新春賞花 全台最大向日葵迷宮開園

號稱全台最大的向日葵迷宮，昨天上午正式開園，高雄市長陳菊說，今年杉林有五大花海區，面積達卅二公頃，各地花田都非常有特色，隔壁的美濃也有十六公…

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