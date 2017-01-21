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〈北部〉宜縣10農會理監事候選人 登記截止

2017-01-21

〔記者簡惠茹、江志雄、林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣十個農會理、監事候選人登記昨天截止，訂於三月五日召開會員代表大會，改選理、監事，新的理事會必須在三月十四日完成總幹事遴聘作業。

農會總幹事候聘人已完成登記，原先三星、壯圍鄉農會各有兩人登記，其餘同額候聘，三星有現任謝志旭、前大同鄉立圖書館館長湯錦華，壯圍現任陳玉華對上信用部莊東輝，經過審查，湯、莊不符候聘資格，包括縣農會在內的十一個農會總幹事遴聘，均唱獨腳戲。

縣農會以外，宜蘭縣十個農會昨天完成理、監事候選人登記，各選出九名理事、三名監事，頭城鎮農會理事登記十二人、監事四人；礁溪鄉農會理事登記九人、監事三人；員山鄉農會理事登記十五人、監事四人；壯圍鄉農會理事登記十七人、監事七人；宜蘭市農會理事登記十人、監事四人；五結鄉農會理事登記十人、監事四人；蘇澳地區農會理事登記十人、監事三人；三星地區農會理事登記十五人、監事六人；冬山鄉農會理事登記十人、監事三人；羅東鎮農會理事登記十一人、監事六人。

依照農會選舉罷免辦法，二月十九日辦理農事小組長與會員代表投票，三月五日召開會員代表大會選出理、監事，三月十四日再開理監事會，互選理事長、常務監事，再由理事會聘任總幹事。

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