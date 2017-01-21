〈北部〉學測首日／站起又坐下、答案卡簽名 算違規扣分
2017-01-21
〔記者簡惠茹、花孟璟／綜合報導〕大學學測昨天登場，首日宜花共傳出十一件違規，其中一名考生從座位站起來又坐下作答，違反規定被扣分。
宜蘭考區試務中心表示，宜蘭今年學測考生人數兩千四百七十九人，國文缺考人數二十六人，數學科缺考人數三十人，社會科缺考三十一人，數學、社會科各出現一件手機放在置物區發出聲響，將各扣違規考生一級分。
花蓮考區共一千八百六十五人應試，四名特殊考生都在海星中學應考；第一天國、數、社會三科應到一千八百六十五人，各缺考廿四人、廿七人、廿七人。花蓮考區昨共有九人違規，國、數、社各有一人違規帶手機，該科被扣二級分；國文科一人鈴聲響畢還繼續作答，扣一級分；數學、社會各有一人考試時吃口香糖扣一級分；社會科一人手錶發出聲響、一人在答案卡簽名「顯示自己身分」扣一級分，還有一人是鈴響前從座位站起來，似乎準備提早交卷，但還沒跨出座位「又坐下來繼續寫」，因「站起來」就可能看到隔壁的答案，違反規定「不得離座」，因此該科也被扣一級分。
國文科試程結束後，學生陸續走出試場，原本緊張的神情稍微紓解，宜蘭高商學生表示，學測考題比學校模擬考簡單，古文詩詞少出題，幾乎是白話文，還有寶可夢在試題選項中，整體來說考題平易近人。
作文題目被認貼近生活，蘭陽女中考生表示，作文題目關於經驗的N種思考，很容易從生活周遭經驗尋找寫作靈感，例如她寫社團生活，很好下筆。
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