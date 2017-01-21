〈北部〉東部首座人工草皮球場 足球小將先體驗
宜花東希望工程比賽 開踢
〔記者花孟璟／花蓮報導〕「第一次在這麼高檔的場地踢球」！第二屆宜花東基層足球希望工程比賽」昨起一連四天在花蓮美崙國中開踢，共有四十四支球隊參加。而球場則是由體育署補助、東部第一座標準十一人制，全新的人工草皮球場，總經費超過三千萬元，讓孩子們奔跑起來「不用再擔心地面不平、球會亂跳」。
不再擔心地面不平 球會亂跳
第二屆宜花東基層希望工程比賽，共有宜蘭、花蓮及台東的四十四支國小球隊報名，以男生十二歲組報名最踴躍，共有廿二隊報名，包括宜蘭八隊、花蓮十一隊及台東三隊，競爭最為激烈；其次依序是男生十歲組共十二隊，女十二歲組六隊及女十歲組四隊。其中花蓮卓溪鄉崙山國小雖然全校僅四十六人，但一口氣報名男、女十二歲組共二隊；東華附小也一次報名三隊。
比賽分成二個場地舉行，廿日、廿一日預賽，男十歲、女十二歲及女生十歲組預賽在美崙田徑場舉辦；男十二歲組預賽在美崙國中舉辦；廿二日、廿三日的決賽各組都會回到美崙國中球場舉行。
花蓮縣足球協會理事長陳益雄說，目前全國已有三座人工草皮球場完工，第一座是在吳鳳技術學院、第二座在輔仁大學，第三座就在美崙國中。
他說，美崙國中人工草皮球場是東部第一座人工草皮球場，長度一百一十公尺、寬七十公尺，國際足總FIFA認證通過的國際球場上週才驗收，預計三月十七日才會舉辦正式啟用典禮；由於宜花東足球希望工程比賽舉辦，因此先讓小球員上場體驗新球場。
他說，曾多次帶球隊到日本比賽，看到國外球員在場上運球、傳球時，「眼睛只需去專心隊友在哪裡」，但台灣的球員因為普通草皮球場地面不平整，球容易亂跳，還得注意球有沒亂跑。他說，相信新球場的誕生對於球隊的練習、球技的精進一定有所幫助。
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