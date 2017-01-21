〈北部〉建直鐵 地方：先解決縣內交通問題

2017-01-21

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣長林聰賢主張建直鐵，地方團體直呼「不要在我們的山打洞」，直指目前兩個直鐵方案都會對環境帶來衝擊，根本不是宜蘭人想要的。

透過管理措施 舒緩國五壅塞

反北宜直鐵陣線發言人劉勇廷說，二○○四年核定的「東部鐵路快速化方案」，距今十多年，時空背景已物換星移，當年雪隧還沒開通，大家還不清楚利弊得失，雪隧通車至今，宜蘭房價飆漲、物價狂升，宜蘭人慢活步調不再，試問這是宜蘭人想要的嗎？

劉勇廷說，當交通出現問題，除了蓋新路，還可透過管理措施，讓國五不要這麼壅塞，例如落實差別收費、鐵路原線升級，降低對環境的衝擊。

「縣境交通問題還沒改善，還不是談北宜直鐵的時機！」宜蘭縣議員薛呈懿表示，建造直鐵能否改善宜蘭整體交通，仍是個大問號，是否真可改變民眾意願，多搭乘大眾運輸到宜蘭也是未知數，解決縣內交通才是當務之急。