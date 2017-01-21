〈北部〉促建直鐵 林聰賢：宜蘭聯外還差一脈
2017-01-21
〔記者江志雄／宜蘭報導〕北宜直線鐵路興建議題，宜蘭縣長林聰賢親上火線，他昨天表示，宜蘭縣聯外任督二脈還差一脈，將向中央爭取建造直鐵。
林聰賢昨天上午到冬山鄉定安宮參加歡樂宜蘭年「送神筅黗」祭儀，儀式結束後，搭車北上立法院，偕同宜、花、東三縣立委，出席「給宜花東一條快捷化的鐵路」記者會，建請中央優先推動快捷、安全的鐵路運輸。
雪隧飽和 請中央推鐵路運輸
「建直鐵解決雪隧交通瓶頸！」林聰賢在冬山定安宮受訪時說，蘇花改通車之前，雪山隧道便出現常態性塞車，春節要到了，很多人擔心雪隧塞車，雪隧通車十年來，交通流量已經飽和，超出原先規劃期待，宜蘭任督二脈還差一脈，鐵路是最好的大眾運輸工具。
林聰賢說，宜蘭鄉親提出的打造直線鐵路訴求，不僅為了宜蘭，也可拉近宜、花、東與西部交通建設差距，促使區域平衡發展，並指北宜直鐵在扁政府時代做過可行性評估，經過監測判讀，施工及完工後，翡翠水庫集水區的水質水量沒有很大的波動，宜蘭縣最重視環保，在推動整體交通建設，同時兼顧環保。
雪隧動輒塞車，加上小客車數量逐年成長，林聰賢認為，想要改善國道五號壅塞，已無其他替代方案，就是要用大眾運輸解決，鐵路是較好的綠色運具，必須針對東部發展提出可行交通運能改善方案，宜蘭縣將積極爭取全力促成。
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