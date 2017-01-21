〈北部〉機捷何時試營運 桃捷：24日宣布
2017-01-21
〔記者謝武雄、黃建豪／綜合報導〕桃園大眾捷運公司昨天宣布，將於一月二十四日宣布試營運一個月的規劃方案及正確的通車時間；對於台北市捷運局昨宣稱二月十日或十一日正式通車，桃捷公司澄清並非事實，並以嚴厲口吻指責說，「擅自揣測時間易造成社會誤解，也對相關程序單位恐失尊重。」
桃捷公司表示，必須完成機場捷運履勘小組提出的八項營運前改善事項，交通部才會核定營運許可。目前尚未取得交通部的營運許可，北捷局卻自行提出正式通車時間，可能造成外界誤解；機場捷運預計在農曆春節後、元宵節前展開為期一個月的試營運計畫，試營運後才會正式通車，所以通車時間絕對不可能在二月十日或十一日。
桃捷公司指出，在為期一個月的試營運期間，前兩週開放團體免費試乘，後兩週開放一般民眾免費試乘，正式通車後的第一個月是票價打五折。
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