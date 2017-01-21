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〈北部〉推廣優質伴手禮 春節商品展開跑

2017-01-21

即起在府前廣場舉行

〔記者謝武雄／桃園報導〕農曆春節快到了，市府結合十大伴手禮、金牌好店等上百家優良廠商，即起至二十六日在府前廣場舉行「桃園好禮春節商品展」活動，展售時間為上午九點至晚上八點半，民眾在現場打卡，可獲得青菜或航空版限量米果，上午十一點、下午四點則有限量商品促銷。

包括台灣菸酒、維穀力、青葉食品、陸穀實業、金蘭醬油、國際獅子會300G2區、桃園市觀光商圈發展協會，以及市議員蘇家明、劉勝全，捐出價值約九十萬元的愛心物資給桃園市政府安家實物銀行，由市長鄭文燦代表接受並致贈感謝狀。

鄭文燦說，市府會妥善運用愛心物資，讓弱勢家庭感受溫暖，相信受資助家庭未來有能力時也會回饋社會，因此產生「善的循環」，讓桃園市有更多溫暖。 

籌劃這項活動的「桃園市伴手禮協會」總幹事江虎材表示，桃園已舉辦多年的十大伴手禮、金牌好店活動，累積許多優質商品，透過「桃園好禮春節商品展」推薦優質商品，也方便民眾同時挑選來自桃園各地的伴手禮，自用、送禮兩相宜。

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  • 「桃園好禮春節商品展」昨在府前廣場舉行，市長鄭文燦向設攤廠商拜年。（記者謝武雄攝）

    「桃園好禮春節商品展」昨在府前廣場舉行，市長鄭文燦向設攤廠商拜年。（記者謝武雄攝）

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