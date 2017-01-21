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〈北部〉大有國中推廣閱讀 午餐時間直播

2017-01-21

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園區大有國中利用廣播系統，在每週三的營養午餐時間直播「閱悅躍，逐個作伙來看冊」節目，由「小主播」暢談課外書籍的摘要與心得；校長陳家祥笑說，午餐時間大家都「逃不掉」，實施一個學期以來，學生的寫作能力幾乎都有進步。

教師呂佳樺負責推廣閱讀，她表示，曾推薦書單給學生，但圖書館的書籍有限，要讓所有學生接觸到書籍內容並不容易，因此徵選小主播培訓，讓擅長表達的學生有舞台展現自己，也帶動全校閱讀風氣。

陳家祥說，以往午餐時間，許多班級自選影片播放，自從直播閱讀節目後，大家很認真，大考越來越著重寫作能力，課外書籍是培養寫作很好的素材。

七年級的小主播曾品華、陳妤婕表示，擔任小主播要加強口語表達能力，也要花不少時間歸納重點，進步很多。

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  • 七年級的小主播曾品華（左）、陳妤婕（右）說，很開心能利用節目分享喜歡的書籍內容。 （記者陳昀攝）

    七年級的小主播曾品華（左）、陳妤婕（右）說，很開心能利用節目分享喜歡的書籍內容。 （記者陳昀攝）

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