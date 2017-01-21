〈北部〉寒假愛心午餐啟動 191店家響應
讓弱勢、偏鄉孩子不挨餓
〔記者周敏鴻／平鎮報導〕國中、小學從昨天起放寒假，市府教育局持續辦理的「寒暑假愛心午餐」也同步啟動，讓經濟弱勢或偏鄉的孩子在寒暑假期間也不致挨餓，共有一九一家愛心店家響應；雖然愛心午餐兌換券的面額是五十元，但許多參與的店家都主動愛心加碼，不計成本地為弱勢孩童「加飯、加菜不加價」，希望他們吃好、吃飽。
昨天是寒假的第一天，配合辦理愛心午餐的店家，上午就忙著備料，細心準備麵食、水餃或便當等愛心餐點。位於平鎮區忠貞國小旁的合浦麵食館，老闆李善洺擔心學童吃水餃會膩，只要是六十五元內的炒飯、榨菜肉絲麵統統都能點，讓學童吃得物超所值，感受滿滿的溫暖。
持兌換券就能免費用餐
忠貞國小今年寒假有三十六位學童申請愛心午餐，合浦麵食館與鄰近的便利商店都是愛心店家，李善洺說，學童只要帶著愛心午餐的五十元兌換券，就能免費用餐，很方便；農曆春節期間，麵食館雖然休息，但便利商店會營業，弱勢學童仍有午餐可吃。
李善洺說，餐券面額五十元，不忍學童只能吃水餃或陽春麵，他放寬到六十五元內的餐點，包括炒飯、榨菜肉絲麵都可以點，超出的費用他自行吸收，「就算三十六個孩子都點六十五元的餐點，我每天頂多只要負擔五百四十元，少賺一點錢，讓孩子吃得開心，何樂而不為？」
配合龍潭區龍潭國小愛心午餐的永和自助餐店，除了雞腿、豬排等主菜是固定的，其餘配菜也不限種類、不限量，讓學童隨意搭配選用；擔任義消的大溪區麵食館業者謝添源，也讓百吉國小的弱勢學童只花五十元，就能吃到價值六十五元、大碗的排骨酥麵、魚羹飯等。
教育局長高安邦表示，市府共斥資三二七萬元推動愛心午餐，補助經濟弱勢與偏鄉學童，寒暑假期間每人每天五十元，除了復興區等偏鄉學校是購買物資發送外，市區學校多與鄰近自助餐、便當店或超市合作；今年寒假共有一九一家愛心店家參與，共同照顧兩千七百二十五位學生。
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