| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉寒假愛心午餐啟動 191店家響應

2017-01-21

讓弱勢、偏鄉孩子不挨餓

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕國中、小學從昨天起放寒假，市府教育局持續辦理的「寒暑假愛心午餐」也同步啟動，讓經濟弱勢或偏鄉的孩子在寒暑假期間也不致挨餓，共有一九一家愛心店家響應；雖然愛心午餐兌換券的面額是五十元，但許多參與的店家都主動愛心加碼，不計成本地為弱勢孩童「加飯、加菜不加價」，希望他們吃好、吃飽。

昨天是寒假的第一天，配合辦理愛心午餐的店家，上午就忙著備料，細心準備麵食、水餃或便當等愛心餐點。位於平鎮區忠貞國小旁的合浦麵食館，老闆李善洺擔心學童吃水餃會膩，只要是六十五元內的炒飯、榨菜肉絲麵統統都能點，讓學童吃得物超所值，感受滿滿的溫暖。

持兌換券就能免費用餐

忠貞國小今年寒假有三十六位學童申請愛心午餐，合浦麵食館與鄰近的便利商店都是愛心店家，李善洺說，學童只要帶著愛心午餐的五十元兌換券，就能免費用餐，很方便；農曆春節期間，麵食館雖然休息，但便利商店會營業，弱勢學童仍有午餐可吃。

李善洺說，餐券面額五十元，不忍學童只能吃水餃或陽春麵，他放寬到六十五元內的餐點，包括炒飯、榨菜肉絲麵都可以點，超出的費用他自行吸收，「就算三十六個孩子都點六十五元的餐點，我每天頂多只要負擔五百四十元，少賺一點錢，讓孩子吃得開心，何樂而不為？」

配合龍潭區龍潭國小愛心午餐的永和自助餐店，除了雞腿、豬排等主菜是固定的，其餘配菜也不限種類、不限量，讓學童隨意搭配選用；擔任義消的大溪區麵食館業者謝添源，也讓百吉國小的弱勢學童只花五十元，就能吃到價值六十五元、大碗的排骨酥麵、魚羹飯等。

教育局長高安邦表示，市府共斥資三二七萬元推動愛心午餐，補助經濟弱勢與偏鄉學童，寒暑假期間每人每天五十元，除了復興區等偏鄉學校是購買物資發送外，市區學校多與鄰近自助餐、便當店或超市合作；今年寒假共有一九一家愛心店家參與，共同照顧兩千七百二十五位學生。

廣告
  • 忠貞國小附近的合浦麵食館，讓學童們可以點六十五元內的所有餐點。（記者周敏鴻攝）

    忠貞國小附近的合浦麵食館，讓學童們可以點六十五元內的所有餐點。（記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
社福津貼提早發 3.4萬弱勢好過年

農曆春節將到，新竹市長林智堅責成市府社會處提前辦理低收入生活補助等各項社福津貼、補助作業，估計三萬四千多名弱勢民眾二十三日就可入帳。林智堅說…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：〈北部〉寒假愛心午餐啟動 191店家響應


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月21日‧星期六‧丙申年臘月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.