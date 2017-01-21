〈南部〉台江迎春燈會 今送神日點燈

2017-01-21

〔記者蔡文居／台南報導〕二○一七點亮台江迎春燈會。將於今天（週六）送神日舉行點燈，今年燈會以「守護台灣暗蟬、守護台江家園」為主題，共入選百餘盞創作花燈，今天起將在海尾朝皇宮點燈展出到四月，展期長達約三個月，廟方歡迎大家一起賞燈迎春過新年。

由海尾朝皇宮與台南社大台江分校舉辦的點亮台江迎春燈會創作展，共有國中、國小學童四百件作品參賽，入選一一五盞，將於今天在朝皇宮點燈展出。其中，海國小陳思妤、長安國小翁詩雅等卅三位學生作品分別獲得大道公、淵海佛祖、浸水王爺及優選獎。

長安國小「水水長安」社團翁詩雅同學，這次以創作「蟬蟬危機」作品獲得高年級優選獎。她說，同學從去年暑假開始就展開守護台灣暗蟬的流域專題研究，提出繪本創作等社會設計方案，這次她想要透過花燈創作，介紹城西防風林及台灣暗蟬豐富的生態特色，呼籲更多人一起來守護台江國家公園。

朝皇宮主委吳進池表示，朝皇宮已連續四年策辦「點亮台江」迎春燈會，廟方也特別在年初一到初三準備大道公平安湯圓，歡迎遊子一起返鄉賞燈迎春，到大廟吃平安湯圓，欣賞在地大廟的文化燈會。