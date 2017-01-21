〈南部〉後壁踩街 國策顧問崑濱伯、黃崑虎代言
〔記者楊金城／後壁報導〕過年到哪裡走春？後壁、北門區都集結當地商圈、特色農產推出好玩好吃又有優惠的好康活動，後壁還請來兩位國策顧問黃崑濱、黃崑虎代言；六甲區在年初一有「六の奇蹟—走春嘉年華」踩街活動，送紀念品和抽福袋贈大獎。佳里奇美、新營醫院、市議員賴惠員和台南第二監獄也有關懷活動，讓春節前充滿幸福的年味。
後壁區長魏文貴說，後壁商圈舉辦遊客打卡優惠活動及蘭花園區春節蘭展、菁寮「嫁粧一牛車」、空相美術館、日光石頭博物館免費入園，還可事先向店家預約特色米種「刈稻飯」，體驗農村過年的氛圍。
「春遊北門福臨門」吃喝玩樂集章趣從大年初一玩到二月十二日，區長曾榮嘉說，結合北門遊客中心、雙春濱海遊憩區、三寮灣東隆宮、井仔腳興安宮、北門嶼永隆宮推出平安橋、擲筊、吃湯圓、轉盤轉好運贈送十方祈福卡等活動。持活動ＤＭ集章，可獲雙春小禮物、北門商圈商店折扣優惠。
六甲區心同年社團一月廿八日發起「六の奇蹟—走春嘉年華」，遊客來六甲走春，送「藏寶圖」提袋沿途蒐集禮物、認識文化。在六甲國中操場還有抽福袋贈大獎活動。
此外，市議員賴惠員、陳怡珍、柳營區長李宗翰今天在柳營太康有機農業專區舉辦「起家好菜」活動，關心新營、柳營二百多戶低收單親家庭，並贈予「有機蔬菜福袋」，也推廣有機農業。
佳里奇美醫院與永康區將寶實業合作，由院長溫義煇帶隊連六天在大北門區對一○四二位中低收入戶老人發送圍巾與保暖襪等愛心物資。
衛福部新營醫院昨辦「役」同送暖做公益，由社工及替代役醫療團隊、華山新營天使站，到新營區獨老家中關懷、送上春聯、年菜和健康檢查服務，讓長輩好幸福。
六甲台南第二監獄昨天辦春節懇親會，邀請家屬與收容人同聚，典獄長簡文拱、台南地檢署檢察長張文政及更生會台南分會主委蕭昆龍逐桌話家常。懇親會希望透過親情的感召，穩定收容人服刑情緒，並在家人支持下，深刻反省自己。
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標題：〈南部〉後壁踩街 國策顧問崑濱伯、黃崑虎代言
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