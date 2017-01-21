〈南部〉東山迎佛祖遶境 信眾人龍躦轎腳
2017-01-21
〔記者楊金城／東山報導〕一年一度的國定重要民俗「東山迎佛祖遶境」昨天清晨六點五十一分從東山碧軒寺起駕，大批信眾隨香跟著「正二媽」觀音佛祖的腳步上山回「娘家」白河關子嶺火山碧雲寺「過年」，信眾說有佛祖媽的庇佑，走山路崎嶇也不怕累，還有信眾人龍躦轎腳，市長賴清德、議長賴美惠扶轎為佛祖媽送駕起程。
市長、議長扶轎為佛祖媽送駕
清晨五點不到，碧軒寺前就已人聲鼎沸，碧軒寺副主委陳義藤、碧雲寺董事長藍濟源和賴清德等人向佛祖媽上香祈福後，由賴清德、陳義藤請出佛祖媽神轎安座神轎，許多信眾躦轎腳。
陳義藤致詞說，賴清德未來下一步受注目，當然「大廟要請大神坐鎮」，時機成熟時，「要留也留不住」，但碧軒寺將作為賴清德的忠實啦啦隊。賴清德聽了微笑以對。
賴清德說，佛祖媽要回娘家碧雲寺過年，祝福一路平安，南市去年經歷震災、寒害等天災，希望佛祖媽庇佑市民今年平安順利。
南市消防局一大隊組長姜俊宇、東山消防分隊長李順通帶領隊員、義消在廟前防火宣導，發送經佛祖媽加持過的「平安水」給信眾大受歡迎。
正二媽回關子嶺碧雲寺過年
迎佛祖起駕後，逾二千信眾隨香送佛祖媽回碧雲寺，更有許多信眾跪趴在地，讓佛祖媽神轎從頭頂經過，形同躦轎腳獲得庇佑。
國定民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，相傳源自道光十二年（西元一八三二年）張丙之亂時關子嶺碧雲寺被焚毀，所供奉觀音佛祖避難到東山碧軒寺奉祀，後演變為農曆十二月廿三日「送駕」回碧雲寺祖家過年、正月初九再「迎駕」回東山碧軒寺的民俗活動，送駕、迎駕隊伍沿山區古香路徒步前進，牽動東山與白河廿個村庄，過程中有換香、換花、換轎的「三換」獨有民俗。
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