| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉東山迎佛祖遶境 信眾人龍躦轎腳

2017-01-21

〔記者楊金城／東山報導〕一年一度的國定重要民俗「東山迎佛祖遶境」昨天清晨六點五十一分從東山碧軒寺起駕，大批信眾隨香跟著「正二媽」觀音佛祖的腳步上山回「娘家」白河關子嶺火山碧雲寺「過年」，信眾說有佛祖媽的庇佑，走山路崎嶇也不怕累，還有信眾人龍躦轎腳，市長賴清德、議長賴美惠扶轎為佛祖媽送駕起程。

市長、議長扶轎為佛祖媽送駕

清晨五點不到，碧軒寺前就已人聲鼎沸，碧軒寺副主委陳義藤、碧雲寺董事長藍濟源和賴清德等人向佛祖媽上香祈福後，由賴清德、陳義藤請出佛祖媽神轎安座神轎，許多信眾躦轎腳。

陳義藤致詞說，賴清德未來下一步受注目，當然「大廟要請大神坐鎮」，時機成熟時，「要留也留不住」，但碧軒寺將作為賴清德的忠實啦啦隊。賴清德聽了微笑以對。

賴清德說，佛祖媽要回娘家碧雲寺過年，祝福一路平安，南市去年經歷震災、寒害等天災，希望佛祖媽庇佑市民今年平安順利。

南市消防局一大隊組長姜俊宇、東山消防分隊長李順通帶領隊員、義消在廟前防火宣導，發送經佛祖媽加持過的「平安水」給信眾大受歡迎。

正二媽回關子嶺碧雲寺過年

迎佛祖起駕後，逾二千信眾隨香送佛祖媽回碧雲寺，更有許多信眾跪趴在地，讓佛祖媽神轎從頭頂經過，形同躦轎腳獲得庇佑。

國定民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，相傳源自道光十二年（西元一八三二年）張丙之亂時關子嶺碧雲寺被焚毀，所供奉觀音佛祖避難到東山碧軒寺奉祀，後演變為農曆十二月廿三日「送駕」回碧雲寺祖家過年、正月初九再「迎駕」回東山碧軒寺的民俗活動，送駕、迎駕隊伍沿山區古香路徒步前進，牽動東山與白河廿個村庄，過程中有換香、換花、換轎的「三換」獨有民俗。

廣告
  • 大批信眾隨香送佛祖媽。（記者楊金城攝）

    大批信眾隨香送佛祖媽。（記者楊金城攝）

  • 東山迎佛祖起駕，信眾排成人龍跪拜在地，讓觀音佛祖神轎從頭頂經過「躦轎腳」。 （記者楊金城攝）

    東山迎佛祖起駕，信眾排成人龍跪拜在地，讓觀音佛祖神轎從頭頂經過「躦轎腳」。 （記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
新春賞花 全台最大向日葵迷宮開園

號稱全台最大的向日葵迷宮，昨天上午正式開園，高雄市長陳菊說，今年杉林有五大花海區，面積達卅二公頃，各地花田都非常有特色，隔壁的美濃也有十六公…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：〈南部〉東山迎佛祖遶境 信眾人龍躦轎腳


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月21日‧星期六‧丙申年臘月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.