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〈南部〉震災原地重建 台南市文和街13戶年後入厝

2017-01-21

〔記者蔡文居／台南報導〕去年○二○六地震即將屆滿一年，台南市文和街十三戶受災戶於原地重建，目前進度已達九十六％，原本「半樓仔」舊屋變成二樓新屋，預定過年後一週率先完成重建，市長賴清德昨天偕同副市長吳宗榮及工務局前往巡查，原住戶拱手大力感謝政府及各界的幫忙。

半樓仔變二樓新屋

工務局長蘇金安表示，文和街十三戶住宅因地震引發土壤液化，造成房屋嚴重傾斜倒塌，在台南市不動產開發商業公會及大台南不動產開發商業同業公會捐贈一千萬元協助下，重建工程去年九月動土開工，這次重建除把原有的磚造改為鋼筋水泥外，並增加一五○支噴射水泥改良樁，以穩固地盤，而原本舊建築的閣樓也以挑高的方式，讓「半樓仔」成為二樓的住宅，整體重建工程預計在農曆年過後一週完成。

受災戶感謝市府團隊

受災戶趙老先生及王先生昨天一再向市長賴清德等市府團隊，以及捐助、營建單位表達謝意，趙老先生一再拱手表達謝意。王先生則開心地說，因為有大家的出力幫忙，讓重建工程順利進行，新房子蓋得很堅固，入厝時一定要邀請市長來參加。

賴清德說，時間過得很快，去年震災迄今已快一年，記得地震發生後不久，居民們無家可歸，也不知是否可以貸款重建，憂心忡忡。當兩個公會要來捐款時，他建議他們，以專款專用方式，協助這十三戶住戶重新興建住宅，如今預計過完年後，住戶們就可以歡喜入厝了。看到受災戶未來有安心的新家入住，他不僅為災民感到開心，同時也是對支持台南的各界最好的回報。

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  • 文和街13戶受災戶原地重建，原本「半樓仔」舊屋變成2樓新屋，預定過年後完工。（記者蔡文居攝）

    文和街13戶受災戶原地重建，原本「半樓仔」舊屋變成2樓新屋，預定過年後完工。（記者蔡文居攝）

  • 趙姓住戶的房子原地重建，讓他感動拱手不斷向市長賴清德道謝。 （記者王捷攝）

    趙姓住戶的房子原地重建，讓他感動拱手不斷向市長賴清德道謝。 （記者王捷攝）

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標題：〈南部〉震災原地重建 台南市文和街13戶年後入厝


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