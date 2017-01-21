〈南部〉紅藜花海繽紛 台東史前館走春

2017-01-21

〔記者黃明堂／台東報導〕「紅藜」在台東南迴鄉鎮「火紅」，價格從兩年前的每斤兩百元飆漲到六百元；位於台東市史前館後花園也種植大片紅藜，已陸續結穗，色彩繽紛，要讓春節遊客近距離接觸。

台東去年底受到多個颱風影響，今年紅藜的熟成轉色期晚了一個多月，正好逢春節期間，水保局台東分局特別與史前博物館合作，種植約三千平方公尺的紅藜花海，並推出紅藜套裝遊程。

昨天開幕式上，達仁鄉土坂部落的青年會與排灣族歌手朱淑娟，一起演出「紅藜女神」故事，排灣族兒童站立田中與穀物女神一同合唱，慶讚上天賜與收穫。

全國連鎖企業C0C0茶飲去年所推出季節限定的紅藜奶茶，摩斯漢堡也將推出紅藜米漢堡餐點，喜年來則有紅藜蛋捲，法國貿易商甚至下訂一噸的原料進行食品開發，市售還有紅藜酵素、紅藜琪瑪酥、紅藜麵線等。