〈南部〉土增、地價稅加持 屏東去年稅收創高
2017-01-21
〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣去年地方稅收達六十六．八億元，創下歷史新高，主因是地價稅與土增稅稅收亮麗。
根據屏東縣稅務局數據，去年屏東縣的地方稅收累計徵得六十六．八億元，比前年稅收增加六億元。去年屏東縣的稅收預算為五十五．三億元，實際稅收比預算超徵了十一．五億元。
屏東縣稅務局長程俊指出，去年稅收創歷史新紀錄，主要是公告地價調漲，致使地價稅收也同步成長，去年共徵得十四億元，比前年增加三．六億元，坐擁大筆土地的台電與台糖貢獻最大。
此外，因不動產交易趨於冷卻，各縣市的土增稅都不理想，但屏東去年土增稅仍徵得十四．六億元，比前年增加六千萬元，主因是大慶汽車生產專區去年有多家廠商購地進駐。
屏東縣去年土石採取特別稅也進帳兩億元，比前年增一成五。
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