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科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
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〈南部〉萬丹農會改選 南、北派攻防激烈

2017-01-21

〔記者葉永騫／屏東報導〕農會即將改選，今年屏東縣萬丹鄉農會仍然延續上屆的戰火，地方南、北兩派再次交火，雙方實力相當，戰況格外激烈。

屏東縣今年各級農會選舉大致平和，以萬丹鄉農會競爭最為激烈，地方南、北兩派再次延續戰火，南派現任總幹事張枝烈雖被評選為績優總幹事，但是北派推出萬丹鄉公所市場管理員黃子慎參加遴選，並結合前農會理事長李麗卿、前鄉長林正峰、林枝讚人馬，準備再次搶攻農會系統；不過張枝烈也在南派縣議員李香蘭等人的協助下全力固盤，雙方實力平分秋色，競爭相當激烈。

地方人士指出，上屆農會選舉時，北派李麗卿一舉攻下農會，最後卻因涉及弊案而功虧一簣，也因李麗卿等人行事有爭議，因此民進黨及部分北派部分人士對於選情採取中立，反觀南派雖有當權派的優勢，但是從上屆選舉就出現基本盤鬆動的情況，甚至被攻破地盤，加上內部也有雜音，張枝烈如果未彌平裂痕，恐怕有再次被攻下的危機。

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  • 萬丹農會上屆選舉時，南、北兩派競爭非常激烈。（記者葉永騫攝）

    萬丹農會上屆選舉時，南、北兩派競爭非常激烈。（記者葉永騫攝）

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