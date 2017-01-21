〈南部〉大武愛國蒲 慈濟援建48戶永久屋
2017-01-21
〔記者黃明堂／台東報導〕「愛國蒲」這個小村落名氣響亮，幾乎與「土石流」劃上等號，逢災必撤！今年九月過後，可望擺脫撤村宿命，慈濟將耗費一．二億興建四十八戶永久屋，公部門則投入四千多萬公共建設。
1.2億元建鋼構綠建材家屋
大武鄉大竹村愛國蒲部落屬土石流潛勢區域，居民自嘲是貫「撤」始終的一群，每年颱風或豪雨成災，愛國蒲總難逃預警性撤離或緊急疏散，反覆的進行撤離作業。
縣長黃健庭表示，去年九月十五日原本是中秋闔家團圓的日子，卻讓愛國蒲部落經歷了一個難忘的颱風天，莫蘭蒂颱風來襲，土石流順著部落街道傾瀉，所幸居民已撤離；慈濟副總執行長說，希望新的家屋能在今年中秋節前交屋，讓居民入住團圓。
縣府昨天與慈濟簽訂「合作興建房屋意向書」，慈濟將投入一．二億元協助興建廿四棟計四十八戶的雙併鋼構綠建材家屋，公部門則投入四千多萬元進行公共設施，讓居民在新家園有完善設施。
黃健庭對於慈濟不分族群的大愛精神，代表鄉親表達感謝，並安排部落青年演唱傳統歌謠及「感恩的心」表達謝意。
縣府表示，去年十月邀集專家學者及中央主管機關，辦理現有居住地之安全性評估作業，確認愛國蒲部落一~四鄰範圍屬安全堪虞區域，經與地方溝通協調後，以愛國蒲段四筆原民會所屬土地為後續遷建居住處所，預計安置愛國蒲部落一百五十八人，做為永久性安置。
原民處說，依每戶人口比例分配坪數，從十四坪到卅三坪不等，預計今年三月核發建照，四月動工，九月完工。
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