| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉大武愛國蒲 慈濟援建48戶永久屋

2017-01-21

〔記者黃明堂／台東報導〕「愛國蒲」這個小村落名氣響亮，幾乎與「土石流」劃上等號，逢災必撤！今年九月過後，可望擺脫撤村宿命，慈濟將耗費一．二億興建四十八戶永久屋，公部門則投入四千多萬公共建設。

1.2億元建鋼構綠建材家屋

大武鄉大竹村愛國蒲部落屬土石流潛勢區域，居民自嘲是貫「撤」始終的一群，每年颱風或豪雨成災，愛國蒲總難逃預警性撤離或緊急疏散，反覆的進行撤離作業。

縣長黃健庭表示，去年九月十五日原本是中秋闔家團圓的日子，卻讓愛國蒲部落經歷了一個難忘的颱風天，莫蘭蒂颱風來襲，土石流順著部落街道傾瀉，所幸居民已撤離；慈濟副總執行長說，希望新的家屋能在今年中秋節前交屋，讓居民入住團圓。

縣府昨天與慈濟簽訂「合作興建房屋意向書」，慈濟將投入一．二億元協助興建廿四棟計四十八戶的雙併鋼構綠建材家屋，公部門則投入四千多萬元進行公共設施，讓居民在新家園有完善設施。

黃健庭對於慈濟不分族群的大愛精神，代表鄉親表達感謝，並安排部落青年演唱傳統歌謠及「感恩的心」表達謝意。

縣府表示，去年十月邀集專家學者及中央主管機關，辦理現有居住地之安全性評估作業，確認愛國蒲部落一~四鄰範圍屬安全堪虞區域，經與地方溝通協調後，以愛國蒲段四筆原民會所屬土地為後續遷建居住處所，預計安置愛國蒲部落一百五十八人，做為永久性安置。

原民處說，依每戶人口比例分配坪數，從十四坪到卅三坪不等，預計今年三月核發建照，四月動工，九月完工。

廣告
  • 縣長黃健庭（左）與慈濟副總執行長林碧玉簽合作意向書，將在愛國蒲建永久屋。（記者黃明堂攝）

    縣長黃健庭（左）與慈濟副總執行長林碧玉簽合作意向書，將在愛國蒲建永久屋。（記者黃明堂攝）

  • 去年9月莫蘭蒂颱風來襲時，土石流順著愛國蒲部落街道傾瀉。（資料照）

    去年9月莫蘭蒂颱風來襲時，土石流順著愛國蒲部落街道傾瀉。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
新春賞花 全台最大向日葵迷宮開園

號稱全台最大的向日葵迷宮，昨天上午正式開園，高雄市長陳菊說，今年杉林有五大花海區，面積達卅二公頃，各地花田都非常有特色，隔壁的美濃也有十六公…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：〈南部〉大武愛國蒲 慈濟援建48戶永久屋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月21日‧星期六‧丙申年臘月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.