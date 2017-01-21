〈南部〉琉球女兒洪慈綪涉貪交保 夫遭收押禁見

2017-01-21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣琉球選出的無黨籍縣議員洪慈綪，前天深夜和夫婿黃志威因疑似捲入弊案遭帶回偵訊，黃志威遭收押禁見、洪則以五十萬元交保，琉球鄉繼鄉長陳隆進因案羈押後，縣議員洪慈綪也捲入疑弊案，為地方投下震撼彈。

琉球鄉長及唯一一席議員接連捲入弊案，為離島投下震撼彈，部分居民認為洪當選後很少出現在小琉球，選民服務不足，現在又傳涉案，「發生這樣的事情不意外」。

但也有小琉球船長力挺，肯定洪慈綪不論選前或選後，都對漁業界的困境積極奔走，也勇於發聲。

琉球鄉立生命館納骨櫃設置工程去年遭人檢舉，檢調八月間查出得標廠商為防搶標，涉嫌勾結設計公司綁標規格，部分納骨櫃使用堪輿丁蘭尺丈量後，竟出現觸犯大忌的「死絕」尺寸，十一月初鄉長陳隆進因該工程疑似收賄遭收押，當時黃志威就曾被傳喚並交保。

檢調追查後發展案外案，發現黃志威涉及鄉內道路工程索賄，更牽涉到妻子洪慈綪，懷疑黃為洪的白手套，在採購程序中向廠商收取至少一成回扣，檢調透露不法所得達三百萬元；黃志威前天深夜遭羈押禁見，洪慈綪則以五十萬元交保。

洪慈綪在廣大興案中替家人與漁民發聲，口條清晰又嗆辣，被譽為「討海人的女兒」，還與當時洪仲丘案的洪慈庸並列「洪大姊」，挾著全國知名度，首度回鄉角逐縣議員就當選，不久卻爆發疑似與其他候選人包裹買票，遭檢察官提起當選無效之訴，事後被法院駁回，保住議員席次。

捲入收回扣疑弊案 鄉親褒貶不一

琉球鄉長及唯一一席議員接連捲入弊案，為離島投下震撼彈，部分居民認為洪當選後很少出現在小琉球，選民服務不足，現在又傳涉案，「發生這樣的事情不意外」。

但也有小琉球船長力挺，肯定洪慈綪不論選前或選後，都對漁業界的困境積極奔走，也勇於發聲。