〈北部〉社福津貼提早發 3.4萬弱勢好過年
2017-01-21
〔記者王駿杰、洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕農曆春節將到，新竹市長林智堅責成市府社會處提前辦理低收入生活補助等各項社福津貼、補助作業，估計三萬四千多名弱勢民眾二十三日就可入帳。
林智堅說，原本二十六日才撥款的各項社福津貼或補助，提早於二十三日發出，讓弱勢民眾可安心採買、準備各項年節用品。
市府社會處說，提早於二十三日發放的社福補助包括，低收入戶家庭生活補助、中低收入老人生活津貼、安老津貼、身心障礙生活補助、兒童少年生活扶助及特殊境遇家庭扶助等。
過年期間，民眾如有經濟困難以致生活陷入困境，社會處值班同仁或區公所可提供物資或經濟上的協助，相關服務可打一九九九服務專線。
新竹市政府勞工處昨天也贈送保暖被及禦寒衣物給新竹漁港的外籍漁工，商請東亞美容髮型學院楊菁菁及新住民職訓團隊義剪，並請船主留意外籍漁工禦寒情形，讓他們溫暖過年。
新竹縣湖口鄉公所昨天邀請鄉內弱勢家庭，席開三十三桌圍爐團圓，並轉贈各界捐贈的民生用品，南港輪胎分送每戶三千元紅包，回饋地方。
新竹榮民服務處為單身及獨居長輩募集年菜和物資，獲新竹縣政府提供物資一批，竹北御歡樓餐廳和竹縣中央軍事院校校友會，合贈年菜六十份。
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社福津貼提早發 3.4萬弱勢好過年
農曆春節將到，新竹市長林智堅責成市府社會處提前辦理低收入生活補助等各項社福津貼、補助作業，估計三萬四千多名弱勢民眾二十三日就可入帳。林智堅說…
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