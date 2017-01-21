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〈北部〉豐富新站停車場 價格印錯挨批

2017-01-21

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮新豐富車站停車場廿四日開始實施收費，近日貼出公告，民眾不滿直指，公告中的機車收費不一，有三十元、二十元。負責營運的大車河有限公司解釋，「印製錯誤」。但消息一公布，管轄豐富站的苗栗站長江國聖說，民眾紛紛致電台鐵抱怨收費貴，站方強調目的是為管理停車秩序。

豐富新站與苗栗高鐵貫通，兩地相距不到百公尺，鄰近為客家圓樓。江國聖說，附近停車場都要收費，站前停車不用付費，民眾為省荷包，全都停在站前。

江國聖指出，免費場域導致停車格一位難求、民眾久占，規劃委外營運，由大車河有限公司得標，由台鐵苗栗貨運服務站管理。

只是停車場一貼出收費公告，便引來諸多議論，部分民眾認為太貴，機車收費也有問題，公告上斗大字體印著三十元，但下方較小字卻是二十元，令人看的霧煞煞。

大車河公司說明，汽車前半小時免費，每半小時十元，單日最高一百二十元。機車則按次收費，一次三十元，汽、機停放過當晚十二點，重新計費。公告上的機車每次二十元是印製錯誤。

江國聖表示，站前有四十二個汽車停車格、一百零八個機車停車格，收費是因應台鐵新建車站政策。

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  • 豐富新站停車場收費公告，右邊印著機車每日當次30元，下方較小字體卻印成20元，讓人霧煞煞。（記者許展溢攝）

    豐富新站停車場收費公告，右邊印著機車每日當次30元，下方較小字體卻印成20元，讓人霧煞煞。（記者許展溢攝）

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