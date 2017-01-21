〈北部〉豐富新站停車場 價格印錯挨批
2017-01-21
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮新豐富車站停車場廿四日開始實施收費，近日貼出公告，民眾不滿直指，公告中的機車收費不一，有三十元、二十元。負責營運的大車河有限公司解釋，「印製錯誤」。但消息一公布，管轄豐富站的苗栗站長江國聖說，民眾紛紛致電台鐵抱怨收費貴，站方強調目的是為管理停車秩序。
豐富新站與苗栗高鐵貫通，兩地相距不到百公尺，鄰近為客家圓樓。江國聖說，附近停車場都要收費，站前停車不用付費，民眾為省荷包，全都停在站前。
江國聖指出，免費場域導致停車格一位難求、民眾久占，規劃委外營運，由大車河有限公司得標，由台鐵苗栗貨運服務站管理。
只是停車場一貼出收費公告，便引來諸多議論，部分民眾認為太貴，機車收費也有問題，公告上斗大字體印著三十元，但下方較小字卻是二十元，令人看的霧煞煞。
大車河公司說明，汽車前半小時免費，每半小時十元，單日最高一百二十元。機車則按次收費，一次三十元，汽、機停放過當晚十二點，重新計費。公告上的機車每次二十元是印製錯誤。
江國聖表示，站前有四十二個汽車停車格、一百零八個機車停車格，收費是因應台鐵新建車站政策。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
社福津貼提早發 3.4萬弱勢好過年
農曆春節將到，新竹市長林智堅責成市府社會處提前辦理低收入生活補助等各項社福津貼、補助作業，估計三萬四千多名弱勢民眾二十三日就可入帳。林智堅說…
網友回應
熱門新聞
- 川普就任美國總統 宣示「美國優先」
- 陳建仁手繪年改圖被讚爆 幕後推手是「她」
- 學測國文考題親和、偏易 《一把青》、《瑯琊榜》入題
- 建仔皇家開幕戰袍 拍出百萬作公益
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 This year’s lantern festival is biggest yet, Tainan says
- 交長台鐵雙保證 春節疏運沒問題
- 川普經貿政策如有誤 日相智囊：應設法擋回去
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Telecom fraud suspects arrested
- 微小說 流
- 【真實歷史】32男1女受困荒島7年 上演屍山血海爭奪戰...
- 川普就職大日子 美國新第一家庭登場
- 容祖兒開唱 張信哲出借好運
- 學測國文作文「關於經驗的N種思考」 教師︰不宜出現英文字
- 上班一族徵文─360行工作照
- 奧斯卡入圍名單 HBO 1.24直播
- CNN「暗殺」 聳動報導挨轟
- 匈牙利桌球公開賽》雙林四強止步 生涯最佳
- 川普演說：幫助受困的中產階級家庭
- 索羅斯：川普上台，美中勢必引爆貿易戰
- 歐巴馬和川普抵國會山莊 出席就職典禮
- 抗議聲伴就職 華府爆衝突
- A-Lin尾牙大加碼 戴愛玲灑酒祈福
- 就職典禮 第一夫人穿出極簡風 有賈姬影子
- 水氣減少 台南以北 今仍僅10度
- 台灣隊集訓 教練比球員多
- 女兒排名全校前10 槍毒父爆哭「以後會當好人」
- 〈職場心情筆記書〉管理同事，還是管理自己？
- 《自由廣場》教師成了沉默的羔羊？
- 《健康充電站》預防痛風衛教講座
- 回顧美國總統就職大典意外時刻
- 財部、公股銀唱雙簧 委託書再戰台新金
- 《自由廣場》改革第一波 政務官缺席
- 《中英對照讀新聞》Rooster inspires new year resolutions in Singapore bird park 公雞在新加坡鳥園激起新年新希望
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 History of KMT land sale scrutinized
- 學測社會 公民易、歷史難、地理適中
- 遭性侵韓妹：Jerry車隊另有色司機
- ASTRO喜抱韓流特別獎 攻台處男秀1小時賣8成
- 1顆美生菜不到10元 不敵茶葉蛋
- 郭建宏領軍新團隊 力圖翻轉華視
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 VP clarifies labor insurance hike
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉豐富新站停車場 價格印錯挨批
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分