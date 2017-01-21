〈北部〉白沙屯媽祖進香 明起接受報名

2017-01-21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕一年一度的宗教盛事苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林縣北港朝天宮進香，將於二十二日開始接受報名。廟方說，去年人數突破兩萬大關，預計今年還會成長兩至三成，信眾可提前報名共襄盛舉。

要成為今年白沙屯媽祖徒步進香香丁腳正式成員須繳交七百元進香公費，可獲衣服、帽子一頂、印有報名編號的背章一只及毛巾一條。

義工組織白沙屯媽祖婆網站長駱調彬說，今年更有來自高雄的連姓信徒發心製作二萬個白沙屯媽祖的爐丹香皂，要送給報名的信徒，送完為止。

駱調彬指出，依往年經驗，今年進香報名將遇上週日假期，當天報名人數可能會創新高，請信眾務必配合廟方引導順序完成報名手續。

拱天宮今年南下進香相關時程。放頭旗：國曆二月二十三日零點；登轎：國曆二月二十六日零點；出發：國曆二月二十六日凌晨兩點三十分；抵達北港：國曆三月二日約中午十一點抵達北港鎮北辰派出所；進火：國曆三月三日凌晨一點十五分；回宮：國曆三月九日下午一點半；開爐：國曆三月十九日晚間十一點十五分。