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〈北部〉春來迎「客」開幕 金曲歌王創作迎賓

2017-01-21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕農曆春節連假，苗栗客家文化園區推出「春來迎客」八大系列主題，邀請金曲歌王劉劭希創作客語新春主題曲迎賓，也邀請到客家藝術界的花燈大師黃敏芳製作「小雞賀歲」主題花燈，有花布翅膀點綴的小雞花燈模樣超萌，昨點燈儀式後，立刻成為打卡新據點，園區也邀民眾一同來走春迎新。

苗栗客家園區 8主題過客家年

苗栗客家園區今年推出八大主題為「客家金曲天王劉劭希創作新春主題曲」、「客家藝術大師黃敏芳創作小雞花燈」、「走春任務GO」、「藝響春賞」、「伯公祈福送發財金」、「闖關送幸福滿袋」、「年禮大街消費抽平板」、「紙在客家─紙藝創作．紙產業展」。

昨天由行政院客委會副主委楊長鎮、客家文化發展中心主任何金樑等人一起為「小雞賀歲」點燈，揭開活動序幕。劉劭希以客語創作新春主題曲迎賓，經編曲、錄音後，昨天在苗栗園區首唱，還帶領苗栗在地兒童歡喜獻舞，充滿客家年的喜慶味道。

「紙在客家─紙藝創作‧紙產業展」昨也開展，呈現造紙的歷史、內山造紙產業的發展，以及當代手工紙的藝術創作，客家味十足。

闖關送福袋 年初二走春抽電動車

何金樑指出，苗栗園區從初一到初五安排的節目內容十分精彩，「走春任務GO」初二登場，以健走結合任務集章的模式，融入苗栗（火旁）龍的節慶文化，完成任務者還可抽電動車等多項好禮。走春活動可上活動官網報名或現場報名，前三百名且完成任務者，還能獲得紀念袋、運動毛巾、紀念徽章。

園區並規劃優質產業的年禮大街，有二十家在地客家產業業者參加，結合愛心捐贈發票抽平板。民眾除可暢遊園區吃喝賞遊，體驗客家節慶文化，還可參加「闖關送福袋」，過五關可獲得幸福滿袋，每天還有限量二百份的發財金擲筊送，限量版超萌的小雞發財金。相關訊息可上官網查詢，或上FB搜尋「春來迎客」。

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  • 金曲歌王劉劭希（後中）以客語創作新春主題曲迎賓，經編曲、錄音後，昨天在苗栗客家文化園區首唱，還帶領苗栗在地的兒童歡喜獻舞，充滿客家年的喜慶味道。（記者張勳騰攝）

    金曲歌王劉劭希（後中）以客語創作新春主題曲迎賓，經編曲、錄音後，昨天在苗栗客家文化園區首唱，還帶領苗栗在地的兒童歡喜獻舞，充滿客家年的喜慶味道。（記者張勳騰攝）

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