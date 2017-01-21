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〈北部〉竹市年貨大街今開賣 6點起交管

2017-01-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府產業發展處表示，位在東門商圈的年貨大街「竹塹春節嘉年華」今天起開賣到二月一日，時間每天上午八點到晚上十點，範圍包括武昌街、東前街、東門街、復興路，想要感受年節氣氛的民眾，可來逛街採買迎新年。

產發處表示，今年「竹塹春節嘉年華」有傳統應景商品如南北貨、小吃、糖果、春聯等攤位，還增加傳統民俗如捏麵人、畫糖人、傳統童玩、龍鬚糖、皮雕等攤位，初一至初五更不定時有樂團表演，讓民眾感受熱鬧有趣的過年氣氛。

產發處表示，年貨大街供民眾採買年貨，業者將強化春節應景商品，會在東前街等路段與周邊商家採面對面方式擺設攤位，促進商家與攤販共榮。

配合年貨大街活動，即日起到二月二日每天上午六點起將進行交通管制與疏導，請用路人注意，活動路段兩側店家、住戶的垃圾由承辦廠商統一收集。

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