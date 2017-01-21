〈北部〉25日起8天 竹苗小黃收費加3成
2017-01-21
〔記者洪美秀、張勳騰、許展溢／綜合報導〕新竹縣、市與苗栗縣的計程車，春節期間從除夕前兩天到大年初五，即一月廿五日到二月一日共八天，將加收三成費用。
竹市發2千1百份三語收費對照表
新竹市政府交通處表示，已發出兩千一百張中、英和日文三種語言的收費對照表，供市民參考利用。交通處大眾運輸科長許子建說，該處已與計程車工會、新竹縣、市警察局及監理站、新竹縣政府等單位開協調會確定，春節期間計程車收費比照去年加收三成，為期八天。
新竹縣、市共有近一千六百輛計程車，目前多數已加裝新錶、且提供收費對照表，若有異議可打申訴電話：526-9314。
許子建說，市府已印製兩千一百張「春節期間計程車收費標準對照表」，提供中、英及日文說明，並有各單位申訴電話，背後則是收費對照表，像平常收費一百元，春節期間收一百卅元，已請計程車司機放在乘客後座的前方，方便查詢收費情況。
2/2零時恢復原規定收費
新竹市計程車工會理事長劉旭東說，其實過年期間會搭計程車的人已不多，加成收費的八天中，每天比平日多約四、五百元，收入真的不多，最近因尾牙及辦年貨民眾增加，反而比平常收入好些。
新竹市汽車駕駛員職業工會理事長陳錦祥說，大新竹地區乘客相對單純，素質不錯，民眾春節期間若有需求，可撥打電話叫車，司機幾乎都可在十分鐘內抵達目的地載客。
苗栗縣政府也公布春節期間計程車運價，從一月二十五日零時到二月一日二十四時，收費按錶加收百分之三十運費，二月二日零時恢復原規定收費。
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