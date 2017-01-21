| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉25日起8天 竹苗小黃收費加3成

2017-01-21

〔記者洪美秀、張勳騰、許展溢／綜合報導〕新竹縣、市與苗栗縣的計程車，春節期間從除夕前兩天到大年初五，即一月廿五日到二月一日共八天，將加收三成費用。

竹市發2千1百份三語收費對照表

新竹市政府交通處表示，已發出兩千一百張中、英和日文三種語言的收費對照表，供市民參考利用。交通處大眾運輸科長許子建說，該處已與計程車工會、新竹縣、市警察局及監理站、新竹縣政府等單位開協調會確定，春節期間計程車收費比照去年加收三成，為期八天。

新竹縣、市共有近一千六百輛計程車，目前多數已加裝新錶、且提供收費對照表，若有異議可打申訴電話：526-9314。

許子建說，市府已印製兩千一百張「春節期間計程車收費標準對照表」，提供中、英及日文說明，並有各單位申訴電話，背後則是收費對照表，像平常收費一百元，春節期間收一百卅元，已請計程車司機放在乘客後座的前方，方便查詢收費情況。

2/2零時恢復原規定收費

新竹市計程車工會理事長劉旭東說，其實過年期間會搭計程車的人已不多，加成收費的八天中，每天比平日多約四、五百元，收入真的不多，最近因尾牙及辦年貨民眾增加，反而比平常收入好些。

新竹市汽車駕駛員職業工會理事長陳錦祥說，大新竹地區乘客相對單純，素質不錯，民眾春節期間若有需求，可撥打電話叫車，司機幾乎都可在十分鐘內抵達目的地載客。

苗栗縣政府也公布春節期間計程車運價，從一月二十五日零時到二月一日二十四時，收費按錶加收百分之三十運費，二月二日零時恢復原規定收費。

廣告
  • 新竹市府已印製2千多份春節加成收費對照表。（記者洪美秀攝）

    新竹市府已印製2千多份春節加成收費對照表。（記者洪美秀攝）

  • 春節期間，新竹縣、市計程車收費加成，將自25日開始連續8天，加收3成費用。（記者洪美秀攝）

    春節期間，新竹縣、市計程車收費加成，將自25日開始連續8天，加收3成費用。（記者洪美秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
社福津貼提早發 3.4萬弱勢好過年

農曆春節將到，新竹市長林智堅責成市府社會處提前辦理低收入生活補助等各項社福津貼、補助作業，估計三萬四千多名弱勢民眾二十三日就可入帳。林智堅說…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：〈北部〉25日起8天 竹苗小黃收費加3成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月21日‧星期六‧丙申年臘月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.