〈南部〉崑大金牌學生掌廚 賣年菜捐公益

2017-01-20

〔記者吳俊鋒／永康報導〕春節將至，崑山科大餐飲管理及廚藝系首度號召在各國際賽奪冠的金牌團隊，推出應景的年菜公益活動，扣除成本，全數捐給社福團體，該校超過五分之一的教職員熱情響應，聯合訂購上百份，昨天師生端出美味料理， 攜手送愛，場面溫馨。

教職員訂光百份 再追加

歸仁區的青森精品商旅昨天也寒冬送愛，在附設的餐廳部舉辦愛心尾牙活動，招待四十位低收入戶與獨居老人等享用美食，關懷弱勢，公所特地頒獎表揚。後壁區蓮心園基金會昨日舉辦「幸福圍爐送年菜溫暖獨老」關懷弱勢者活動，邀請志工、獨居長者與院生圍爐，台南縣獅子會贈送年菜與紅包給獨居老人。

崑大餐飲系首度推出的年菜，全套共五道佳餚，分別是「極品御膳佛跳牆」、「特製蒜香鹹豬肉」、「富貴紅麴燉元蹄」、「干貝蟲草燉雞湯」、「干貝櫻花蝦米糕」等，各由學生游弦聰、王芢淮、林育廷、羅偉誠、李健銘料理。

指導老師劉俊良表示，親手烹煮的這五位學生，去年參加國際廚藝競賽都拿過金牌，功力精湛，在系主任洪廷瑋提議下，首度推出年菜公益活動，原定最多一百份，沒想到反應如此熱烈。

崑大教職員約五百人，一個月內就訂光原定目標，以實際行動力挺餐飲系的公益年菜，後來繼續追加，學生雖然更忙碌，卻樂此不疲。

劉俊良說，金牌選手帶領學弟妹下廚，利用兩天時間就完成所有佳餚，效率相當高，隨即開放年菜提領，全校一起做公益。金牌團隊也將「學以致用」，在春節期間到台南市仁愛之家附設育幼院義煮，回饋社會。