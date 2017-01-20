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〈南部〉仁德春遊 觀光工廠送好禮

2017-01-20

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕仁德區的觀光工廠多達四家，公所串連業者，規劃農曆年應景的「春光小旅行」，推廣地方特色，並祭出優惠好禮及摸彩，首獎是新款的義大利碳纖維單車，市價達六萬元，未演先轟動。

另外，全台第一家眼鏡觀光工廠「華美光學eye玩視界」昨天正式揭幕，市長賴清德到場剪綵，並試戴相關產品，進行互動體驗，他表示可望提升更多就業與投資機會。

目前台南市共廿三家觀光工廠，仁德區有奇美食品、台鉅美妝、虹泰水凝膠世界、臺南家具產業博物館等，公所除串連四家業者，還跨界結盟昇陽自行車、溫莎堡Motel、維悅酒店，推出春遊行程，昨邀集業者造勢，宣示活動今起正式展開，持續至二月底。

區長郭鴻儀表示，轄內特色農產品較少，但工商業發達，知名業者很多，因此透過資源整合，讓各界了解仁德也有適合走春的地方，行銷地方觀光，公所也會在定點發放折價券，或掃描海報上的QR Code，到觀光工廠享DIY課程優惠，還有發票送好禮，消費滿額更有摸彩券，獎品豐富。

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  • 仁德區公所整合轄內觀光工廠，並跨界結盟，推出「春光小旅行」活動。 （記者吳俊鋒攝）

    仁德區公所整合轄內觀光工廠，並跨界結盟，推出「春光小旅行」活動。 （記者吳俊鋒攝）

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