快訊爆笑！網路瘋傳的出槌神片
〈南部〉元宵夜鞭春牛 聖母廟春牛亮相
2017-01-20
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市正統鹿耳門聖母廟鞭春牛及高空煙火表演，將於今年元宵夜登場，今年聖母廟與台南市文化局合作，將重現迎春禮、鞭春牛儀式。聖母廟製作的紙糊春牛與芒神，昨天公開亮相，將於大年初一舉行開光。
文化局長葉澤山表示，春牛的顏色是根據今年立春五行的顏色，每年會因時節有所不同。在傳統農業社會「立春」迎春、祭芒神、鞭春牛，有祈求風調雨順之意。清朝時，台灣府即在東門城舉辦迎春禮，後來中斷，聖母廟目前則有迎春牛、鞭春牛活動。
聖母廟主委王明義表示，廟方將於元宵夜，舉辦迎春牛、鞭春牛活動，並邀請市長賴清德鞭春牛，之後開放信徒搶春牛，隨後有蜂炮及高空煙火表演等活動。聖母廟的迎春牛、鞭春牛活動持續多年，已成地方一大特色，希望能爭取列入市定民俗，永久流傳。
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