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〈南部〉台南春節不主動拖吊 路邊停車暫停收費
2017-01-20
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市交通局昨天公布今年春節期間交通疏導措施，其中，春節期間，台南市將不主動執行拖吊、停車暫停收費，市區T-Bike也將在過年前啟用，市長賴清德歡迎全國民眾春節來台南慢遊過新年。
警方仍受理民眾檢舉違停
交通局長張政源表示，市府委外拖吊於除夕到初四不主動執行，但警察單位仍受理民眾檢舉案件，領車則維持廿四小時服務。
另外，春節期間停車收費方式，除公園南路、西門育賢、南瀛綠都心公園地下、海安路地下、崇善路龍山、東光路地下、文化中心廣場停車場、文化中心森活機車停車場等八處，全年無休照常收費外，其餘公有路邊、路外停車格位，除夕至初五暫停收費。
至於大台南公車，除夕夜除高鐵接駁車及黃９營運至正常結束時間外，其餘各路線晚上七點收班。
T-Bike10站點 過年前啟用
張政源說，國道一號台南（仁德）交流道增設的北上出口匝道會在春節前開放通車。赤崁樓等市區將新增共計十處T-Bike站點，於過年前啟用，提供遊客另一個低碳運具的選擇，歡迎民眾來台南慢遊過新年。民眾可多利用安平GO好行、台南好停、大台南公車、T-Bike等APP查詢。
計程車運價 按錶加收50元
另外，台南計程車運價自元月廿三日起至二月一日止一律按錶計費再加收五十元。
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