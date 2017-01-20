〈南部〉澎湖黑金採收 乾紫菜每斤上看千元

2017-01-20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖「黑金」姑婆嶼紫菜首次採收，因暖冬影響減產，濕紫菜現場收購價由去年一斤二百五十元上揚至三百五十元，民眾還惜售，寧可留下自用或送人，估計乾紫菜每斤上看千元。

位在澎湖北海的無人島姑婆嶼，屬於赤崁龍德宮產權，每年農曆春節前夕會進行首次紫菜採收，由龍德宮依照丁口數，以每張千元代價發售採集證；今年因暖冬影響，紫菜生長不理想，還請澎湖種苗繁殖場登島撒了二萬五千顆紫菜苗，但產量仍少，因此今年僅限量二百張，希望控制人數、增加每人採收量。

今年首次紫菜採收，歷經一個多小時，動作熟練的民眾早已收穫滿滿，平均每人約五至六斤，預估首次採收約二千斤，依照每年採收二至三次慣例，可能還會開放第二次，也會開放用湯匙等物品採收，但首次規定必須徒手，因此處處可見全副武裝的民眾，包括防滑草鞋、網具及手套、魚簍等工具，返港之後就有許多大盤商趕來收購，雖然價格比去年每斤高上百元，但大部分民眾都惜售。