快訊爆笑！網路瘋傳的出槌神片
〈南部〉《觀察筆記》就不怕台灣人生氣
2017-01-20
中國領導人不覺得吃台灣人夠夠嗎？
狂妄自大就在那一句「不讓台灣參加美國總統就職典禮」中，流露無遺。
打從何時台灣成了他的跟班？喊東喊西之外，還極度對我國總統不尊重地說甚麼「考卷尚未作答」的話，彷彿可以指揮台灣。
偏偏國內有一些退休的官兒當他們傳聲筒，分析台灣只有幾天的抵抗力。做得這樣盡職，這麼效忠，幹嘛不回老家去做大中國的春秋夢，卻儘在台灣擾攘呢？
有這種貳臣，難怪我國的機艦和潛艇要到蔡英文當總統才開始要國造，才開始要務實地面對台海現狀。
中國是沒有夢可做的；只有季辛吉、尼克森那樣「聯中制俄」的權謀者才會以為是冷戰的好棋；可是共產國際瓦解之後，追逐經濟的中國從黃土高原走出海洋，註定衝撞美國。
台灣是不是棋子，要看中國是善意或惡意而定。
美中如果由合作而對抗，無論貿易還是政治，都增加台灣的質量與重量！（資深記者黃明裕）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
屏東縣枋寮建興5岔路口 春節交管
逢假日必塞 水底寮人怒屏東縣枋寮鄉水底寮建興五岔路口是台灣西部往返台東、恆春必經之路，警方為使車潮順暢，每年春節總會祭出交管，其中又以調撥車…
網友回應
熱門新聞
- 月入200萬卻犯強盜罪 入監懊悔兒子不認得他
- 歐巴馬發出最後一道軍令 轟炸利比亞的IS營地
- 義山區飯店雪崩35人受困 未找到生還者
- 盧廣仲升格戲劇咖 啵到見紅
- 煉1公斤付25萬 黑幫砸重金避「進口」風險
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Details of pension proposal unveiled
- 《袖珍時尚、微型魅力》7
- 超商店長被搶 勇店員擒匪救公款
- 10度冷氣團來襲 學測可戴口罩、暖暖包應試
- 中國男教授：面試女研究生 一看胸二看臉...
- 疑涉弊案 廣大興案「洪大姊」請回、夫收押
- 精神科醫師：長期吸安 思覺失調找上你
- 《袖珍時尚、微型魅力》5
- 自由廣場》〈李筱峰專欄〉勿忘美國利用台獨的往事
- 鍾承翰老練甜吻 曾沛慈分心
- 美F-35B飛抵日本
- 44年資歷銳威 一眼相中陳琥
- 經典賽怎「捕」救? 葉君璋給一個說法
- 勞保費率增至18％「加薪更難」
- 宏碁無形資產 折舊攤提到2019年
- 興富發未卜先知？ 豪宅真的變75折
- 自由廣場》年金 年齡 兩回事
- 朵朵小語 憂慮的解藥
- 每年砍1％ 調降所得替代率要花15年
- 01/20 各報重點新聞一覽
- 《酷寒潮裝》2
- 中職稀有50萬月薪3投 「雙文」再加碼
- 〈台股青紅燈〉政策是想逼死誰?
- 神捕也落淚 I-Rod一試登「堂」
- 自由廣場》保防究責不能做半套
- 新加坡公開賽》林文堂、詹世昌 首日落後6桿
- 今年製造業產值成長率 上修至2.52%
- 分手撕破臉！ 杜蘭特狂飆40分 比下魏少大三元
- 《2017春妝6大趨勢》4 混搭玩色眼睫
- 威力彩頭獎連21摃
- 精品帶愛侶 遊私房巴黎景點
- 醃漬食品抽驗 逾1成防腐劑超標
- 在杜拜用假美元消費被抓 中客：錢是在中國換的
- 歐央三大利率不變
- 葉倫：未來每年將會升息好幾次
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉《觀察筆記》就不怕台灣人生氣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分