〈南部〉《觀察筆記》就不怕台灣人生氣

2017-01-20

中國領導人不覺得吃台灣人夠夠嗎？

狂妄自大就在那一句「不讓台灣參加美國總統就職典禮」中，流露無遺。

打從何時台灣成了他的跟班？喊東喊西之外，還極度對我國總統不尊重地說甚麼「考卷尚未作答」的話，彷彿可以指揮台灣。

偏偏國內有一些退休的官兒當他們傳聲筒，分析台灣只有幾天的抵抗力。做得這樣盡職，這麼效忠，幹嘛不回老家去做大中國的春秋夢，卻儘在台灣擾攘呢？

有這種貳臣，難怪我國的機艦和潛艇要到蔡英文當總統才開始要國造，才開始要務實地面對台海現狀。

中國是沒有夢可做的；只有季辛吉、尼克森那樣「聯中制俄」的權謀者才會以為是冷戰的好棋；可是共產國際瓦解之後，追逐經濟的中國從黃土高原走出海洋，註定衝撞美國。

台灣是不是棋子，要看中國是善意或惡意而定。

美中如果由合作而對抗，無論貿易還是政治，都增加台灣的質量與重量！（資深記者黃明裕）