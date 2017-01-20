〈南部〉春節供貨足 白鯧、蕉、芭樂漲幅大

2017-01-20

〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕農曆春節將屆，高雄農漁產供應充足，除了白鯧、香蕉、芭樂的價格漲幅較大，其餘尚稱平穩，市長陳菊昨要求確保過年時物資充裕及價格平穩。

南北貨干貝、烏魚子漲一成五

此外，三鳳中街近日出現採買年貨的人潮，今年的南北貨價格，除了干貝、烏魚子各漲了一成五，其餘如蝦米、香菇 、魷魚絲、 堅果等，零售價大都持平。

陳菊昨天起個大早，分別前往前鎮魚市場、鳳山果菜市場，了解魚貨等民生物資是否供應充足；她先來到前鎮魚市場，向魚販、承銷商拜早年，逐一發送紅包與春聯，受到熱烈歡迎。

高雄市海洋局指出，年節將近，除少數應景魚類如白鯧的價格有較大漲幅外，其餘魚貨供應量相當充裕，魚價行情合理。

市長拜早年 關切市場交易

陳菊隨後前往鳳山果菜市場，了解批發市場的交易情形。她說，受到去年接連颱風影響，部分水果如香蕉、芭樂等農作物供應量減少，造成價格稍漲，整體來說蔬果供應量仍屬充足，農業局及消保官充分掌握市場資訊，確保過年時物資充裕及價格平穩。

農業局表示，春節期間大高雄地區農產批發供應量，高雄果菜市場青果七七五公噸、蔬菜一六三○公噸，鳳山果菜市場青果八五六公噸、蔬菜七一二公噸，高雄花卉供應量有一萬七千二百件、約三十四萬四千把，毛豬供應量有五千二百頭等，供應豐足無虞，價格穩定。

另針對高麗菜價格慘跌，相較於去年同期每公斤三十元，如今只剩三分之一，陳菊強調農業局網站成立「採菜趣」專區，搭配一日農夫活動，把觀光客帶到菜園，創造農民收益，兼具穩定菜價，讓大家過好年。