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〈南部〉擲筊求助學金 五甲關帝廟最大獎5萬

2017-01-20

總獎金百萬 共463名額

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市五甲關帝廟今年創堂滿一百年，鼓勵年輕學子向學，首推「百萬助學金乞筊比賽」，自大年初一起跑，學生只要憑學生證可免費擲筊求助學金，最大獎是五萬元，總計四百六十三個名額，總獎金高達一百萬元。

年初一起跑 不限高雄人

廟方長期熱心公益，今年創堂滿一百年，舉辦「百萬助學金乞筊比賽」，由年輕學子向孔子擲筊，祈求助學金，學生憑學生證擲筊，從國小到研究所碩、博士生均可參加，且資格不限高雄人，強調人人機會均等。

值得一提的是，助學金從六百元起跳，最大獎是五萬元，由擲筊最多一人獨得，其次三萬元有二人、一萬元十人、五千元五十人、三千元一百人，另一千元及六百元各一百五十人，總計四百六十三個名額，總獎金達一百萬元，廟方加碼擲出三個聖筊，就送一個紀念品，民眾獲獎機率超高。

元宵晚會頒發獎項

廟方鄭姓總務表示，比賽自一月二十八日至二月五日（大年初一至初九），及二月十日總共十天，將於元宵晚會頒發獎項，信徒若安奉孔子、文昌、智慧燈任一燈，可加贈一張擲筊券，即日起受理報名，至二月十日截止，歡迎民眾共襄盛舉。

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  • 五甲關帝廟今年創堂百年，提供百萬助學金，鼓勵年輕學子向學；廟方並推出點燈就送平安聚寶盆。 （記者陳文嬋攝）

    五甲關帝廟今年創堂百年，提供百萬助學金，鼓勵年輕學子向學；廟方並推出點燈就送平安聚寶盆。 （記者陳文嬋攝）

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標題：〈南部〉擲筊求助學金 五甲關帝廟最大獎5萬


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