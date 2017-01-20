〈南部〉屏縣拆舊宿舍 文化處：未達文資條件

2017-01-20

〔記者羅欣貞、葉永騫／屏東報導〕屏縣府昨天起拆除屏東市林森路、中山路一帶的舊宿舍，引起民代關心，文化處說明，拆除的宿舍已由文資委員勘查過，未達列為文資的條件。

屏東市林森、公園與忠孝路口，以及中山、勝利路口一帶的公有舊宿舍群，昨天起怪手進駐拆除，引起縣議員蔣月惠的關注，認為屏東市日遺眷舍等舊房舍，在拆除前的決策過程應該更嚴謹與透明。

文化處副處長曾龍陽、文資所主任王文章昨赴現場說明時指出，屏東市林森公園與忠孝路口的宿舍群，包括縣府主計處長舊宿舍、警察宿舍群，前者因年代超過五十年，一月九日邀文資委員組專案小組前往評估，其為磚造、鐵皮屋頂房舍，價值偏中低度。

至於警察宿舍群，縣警局也說明，建於民國五十八年，未超過五十年，不需進行文資評估，早已列入拆除計畫。