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〈南部〉杉原建天空步道? 台東縣府：是海景步道

2017-01-20

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣杉原漁業資源保育區吸引大批遊客親海，卻傳出縣府趕流行要蓋「天空步道」破壞景觀與生態，農業處長許瑞貴澄清，是要做保護生態、管制遊客量的海景步道，離地最高也才六十公分。

農業處：保護生態 管制遊客

杉原海域推動生態保育有成，每年吸引五、六十萬遊客造訪、並且拿特製的海藻饅頭體驗餵魚之樂，去年下半年雖然受到中客團大減影響，遊客量約少了一半，但仍是台東縣很有名氣的親子遊憩據點。

離地最高僅60公分 全長200米

外界質疑縣府要在沙灘上蓋兩公尺高的步道，還擔心會砍掉椰子樹、破壞生態，許瑞貴說明，步道從解說中心到安天宮、全長約兩百公尺、寬兩公尺，是位於省道與沙灘中間的國有地，不是在沙地上，且步道必須結構穩固，但離地最高僅六十公分預計過年後施工，最快六月底完工。

未管制 魚群疑餵食過度亡

此外，因曾傳出椰子砸傷人意外，許瑞貴表示，本來就計畫清理岸邊椰子樹，而配合工程需要，可能會移除不超過五棵，另會再補種濱海植物。

他進一步指出，做步道及欄杆設施是為保護生態，目前沒有管制，之前就曾發生遊客爆量，魚群可能被餵食過度死亡的情況，再加上到杉原海邊至少有十個出入口，步道完成後，將只剩兩個出入口，可經由在地人員導覽解說後再到海邊。

至於未來到杉原遊玩是否收費？許瑞貴表示，相關管理自治條例去年已送議會三讀通過，預計三月成立管理委員會，由縣府及地方、相關機關攜手管理，除可賦予在地巡守隊員公權力，遏阻不當採取海邊動植物的情況，是否收費也由管理委員會決定。

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  • 縣府規劃在杉原沙灘與省道間建海景步道。（記者張存薇攝）

    縣府規劃在杉原沙灘與省道間建海景步道。（記者張存薇攝）

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