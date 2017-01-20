〈台北都會〉世大運智慧手錶 選手可測心律

2017-01-20

〔記者何世昌／台北報導〕北市府與ＦＩＳＵ（國際大學運動總會）簽約，提供一萬兩千名世大運選手，每人七十歐元（約台幣二三六二元）零用金；市府昨開記者會宣布，獲得聯發科等企業贊助，提供選手結合悠遊卡功能的智慧手錶，市府並儲值七十歐元轉贈選手。不過，世大運執委會也認為，手錶已價值一百廿九歐元（約台幣四三五二元），近期將向ＦＩＳＵ「殺價」，盼能降低零用金。

根據第廿九屆夏季世大運籌辦合約，賽會期間（八月十九日至卅日）需提供各國選手每日台幣兩百元的零用金、總計約七十歐元。

北市府邀請聯發科、宏碁、悠遊卡公司設計結合悠遊卡消費功能的智慧手錶，鼓勵選手趁賽程空檔消費，並於昨記者會上公布智慧手錶模型機，不僅具備悠遊卡功能，亦可偵測心律、熱量消耗等健康資訊。市長柯文哲表示，七個月後可能還有新功能，必定讓各國選手感受到台灣科技的偉大。

對於儲值金額，柯文哲說，「看台灣經濟狀況，有錢就儲值多一點，沒錢就儲值少一點。」但世大運執委會受訪指出，智慧手錶市值約一百廿九歐元，近期將與ＦＩＳＵ討論手錶折合部分代金。