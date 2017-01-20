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〈台北都會〉《台北過好年系列》新春求財 企業大老拜這裡

2017-01-20

〔記者張凱翔／台北報導〕春節求財好時機，兩百年歷史的大直植福宮，據說台積電董事長張忠謀、明基友達集團李焜耀和美麗華黃家都愛拜，春節大老闆們低調參拜，廟方則於一月廿八日（初一）至二月一日（初五）提供甜點、糖果、瓜子供信眾享用。至於松山霞海城隍廟財神爺也遠近馳名，廟方於初五早上九點發五千份十元發財金，每年也吸引人潮排隊。

北投關渡宮則因鴻海董事長郭台銘年年會求籤問運勢出名，初一到初五將有真人財神爺向信眾祝賀「富貴雞祥」，並於初一起發放發財金十元、兩千份發完為止。至於一月廿七日（除夕）晚上十點，至二月十九日（正月廿三日）則有花燈，元宵節有老師教信眾做燈籠。

大直植福宮主祀土地公是政商名流的最愛，總幹事王清松說，很多大老闆拜拜都很低調，後來聽到傳聞才知對方大有來頭！不過除夕沒有搶頭香，當晚十一時四十五分開廟門大家排隊捻香。

松山霞海城隍廟曾傳聞有股民投資失利，隨手抓了一撮黑面武財神鬍鬚，後來翻身財運亨通，成股民最愛，但也因此財神爺鬍鬚日漸稀疏，廟方於每年四月十一日（農曆三月十五日）的財神聖誕，由真人扮演財神讓信眾摸個夠、添喜氣。

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  • 北投關渡宮是許多政商名流求籤問卜的地方，也是信眾新春求財的熱門選擇。（台北市民政局提供）

    北投關渡宮是許多政商名流求籤問卜的地方，也是信眾新春求財的熱門選擇。（台北市民政局提供）

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