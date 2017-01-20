〈台北都會〉《台北過好年系列》除夕搶頭香 走春拜拜「鑽燈腳」
2017-01-20
慈佑宮搶頭香 保安宮抽國運籤
〔記者張凱翔／台北報導〕春節將至，除夕拜地基主、祖先，初一開春拜天公，初四迎灶神、眾神明，初五則是迎財神的吉日；綜觀台北市的宮廟走春重頭戲，除夕松山慈佑宮將有搶頭香活動，當天大龍峒保安宮則抽國運籤，至於初九慶祝玉皇大帝「天公生」，元宵節大稻埕霞海城隍廟也會拜三界公、求姻緣民俗，天天都有好節目。
龍山寺點光明燈、鑽燈腳
若要幫家人點光明燈，艋舺龍山寺的藥師燈、平安燈、光明燈年年吸引上千信眾徹夜排隊；廟方從除夕至初一也會懸掛兩盞大燈讓信眾由燈下躬身鑽過祈求平安，俗稱「鑽燈腳」。
大龍峒保安宮主祀保生大帝，除了過年點燈求平安外，除夕夜更是重頭戲，從晚間十一時祈福鐘聲儀式開始，敲響一○八響鐘、覺醒眾生煩惱後，接著是新春賀正法會，擲筊完畢就會依神明指示抽出「國運籤」，預測全年各行各業的發展供信眾參考。
元宵節拜月老 霞海城隍廟求姻緣
春節期間，民眾也盼求姻緣，元宵節便是拜月老的最佳時機，大稻埕霞海城隍廟遠近馳名，每年元宵、七夕與農曆八月十五日月老誕辰，更是人山人海。
向月老求姻緣時，需先準備金紙、香、喜糖、紅線和鉛錢等供品，再報告自己的姓名、年齡、住址及喜歡的對象類型，拜完後將喜糖留下與人結緣。
行天宮通宵參拜 祈福熱門地點
除了拜月老求姻緣外，近來更盛傳城隍爺夫人能斬小三、保家庭幸福，吸引不少已婚女性前來祈求婚姻美滿。此外，行天宮通宵參拜也是新春熱門拜拜選擇，民眾可視需求選擇廟宇祈福。
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