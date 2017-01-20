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〈台北都會〉水公司代管 高地集合住宅供水有解

2017-01-20

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市解決高地集合住宅供水有譜！過去社區內管線設施由建商或管委會維修，供水問題常令住戶苦不堪言，自來水公司第一區管理處與市府已達成共識，新建社區管線直接由水公司接管，才發使用執照，舊社區則由水公司協調代管，操作費一改過去動輒數千萬元，改為按月隨水費徵收，解決長期沉痾。

新社區 管線直接由水公司接管

目前安樂區已有兩處新建案社區管線由水公司接管，其他舊的山坡社區因代管費等金額不一，還要逐步說明協調。

基隆市有百分之九十四是山坡地，許多社區在山坡上，都要靠加壓供水，社區內的管線及加壓設施都由建商或管委會負責維護，常有大型社區因建商人去樓空，或是管委會不健全，設備乏人維護，經常發生破管、水費暴增或是停水，破管也沒人修，讓住戶苦不堪言。

過去曾研議相關設備移轉給自來水公司代管，依規定要繳十年操作費，連同土地也要移轉給水公司，經費動輒數千萬元，必須由住戶買單，往往不得其解。

舊社區代管 操作費隨水費徵收

自來水公司一區處處長董書炎表示，目前已與市府相關單位達成共識，新建案完成接管及繳交代操作等費用，才發使用執照。舊社區水公司代管的操作費，也改為隨水費徵收，但供水設備的土地必須無償讓水公司使用。

市議員洪森永認為，交由專業單位來處理比較妥適，住戶每個月多繳幾百元可以接受；市議員秦鉦說，總算有個解決方向，趕快推動；市議員莊錦田希望水公司儘速舉辦說明會，解決多年沉痾。

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  • 基隆市山坡地集合住宅社區多，解決高地供水有共識。 （記者盧賢秀攝）

    基隆市山坡地集合住宅社區多，解決高地供水有共識。 （記者盧賢秀攝）

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