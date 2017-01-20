〈台北都會〉兒童警察體驗區隱豪宅 憂淪蚊子館

2017-01-20

新板村派出所 去年底開放

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市警察局在新板特區公益空間規劃「新板村派出所」，設立「小小波麗士體驗區」，去年底完工開放，因藏身豪宅三樓，地點隱密，民眾反映指標、動線不清，有如迷宮，有人誤以為是真正的派出所，不敢進入，地方憂心市府花費公帑新建設施，若無法吸引人潮，恐變成蚊子館。

「新板村派出所」位於漢生東路與區運路口的「國家世紀館」三樓空廊，記者實地走訪，一樓入口處電梯停止開放，須走階梯穿越板橋體育場空橋，進入社區內部，再爬一層樓梯抵達展區，若不熟悉路況，易迷失方向。

議員促改善動線與標示

市議員王淑慧說，新板村派出所藏身豪宅廊道，指標未加註任何兒童警察體驗區等字樣，附近住戶還以為真的是派出所，市府應儘速改善動線與標示，加強宣傳，避免淪為蚊子館。

民進黨團總召張瑞山表示，市府設置「新板村派出所」，透過體驗活動，讓孩童認識警察工作，美意值得鼓勵，但將公眾通行廊道圍起來，設置遊憩設施，發生緊急情況是否影響公共安全，應慎重檢視。

警察局犯罪預防科科長余昭俊表示，當初以「新板村派出所」命名，希望強化警察正義形象，官方網路訊息有加註「小小波麗士日記體驗營」字樣，將和主管機關城鄉局研議是否調整標示或動線；安全問題規劃階段已納入考量，展區僅使用部分空間，不影響逃生通行。

適合幼兒園至小學中年級參訪

余昭俊說，展場適合幼兒園至小學中年級學童參訪，每月第一、三週星期四上午舉辦「小小波麗士」體驗活動，採團體預約報名，包括刑事鑑識、指紋按捺、交通及婦幼安全等關卡，還能駕駛玩具警車，頭戴裝置模擬酒醉狀態，二月中旬開放網路登記；每週二、四、六上午九點至下午四點，提供導覽解說服務，協調各分局邀請轄內幼兒園參加，逐步推廣。

城鄉局統計，新板特區目前有九處公益空間開放使用，用途包括都更處及交通事件裁決處辦公廳舍、玩具銀行、公共托育中心、新板藝廊、新北市婦女服務中心、綠色生活館等。