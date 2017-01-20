〈北部〉台鐵春節實名制列車 明訂票

2017-01-20

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮人春節車票還沒訂到嗎？台鐵東部幹線花東地區專屬的實名制列車明天早上六點起開賣，台鐵指出，春節加開東線八班實名制及六班返鄉自強號專車，實名制班次開放身分證U、V字頭及去年十二月一日以前設籍花東縣民網路訂票；另外，花蓮縣政府返鄉專車，也將在明天上午八點開放花蓮鄉親現場排隊購票。

縣府民政處指出，配合台鐵在廿六、廿七兩日加開三列從台北到花蓮的返鄉直達專車，卅一日、二月一日有三列花蓮到台北的返工專車，讓設籍花蓮縣民（或身分證字號U開頭）及其配偶、直系血親及其配偶訂購，請民眾攜帶身分證或戶口名簿等證明，明天上午八點起，在縣府大禮堂、鳳林、玉里縣府服務中心排隊購票，全票兩百元、半票一百元，售完為止，購票後無法更換或退票。

台鐵指出，春節期間東部幹線（含南迴線）加開自強號一四六列、莒光號四十五列、復興號及區間車六十三列，共計二五四列次，另外，在一月廿七日到二月一日止共六日，加開樹林─羅東對號區間快車，疏運台北─宜蘭間返鄉、出遊旅客，並提供優惠票價一百元；另外，往返花蓮─台北旅客，也歡迎多利用鐵公路聯運，在羅東轉運站以國道客運轉乘鐵路。