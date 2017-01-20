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〈北部〉傳藝打造年味 燈籠節迎新春
2017-01-20
新設裝置藝術 明天開幕
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立傳統藝術中心歷經四個月封園整修，明天將以嶄新風貌迎賓，有新設的六十五公尺長「魚耀隧（歲）道」、八公尺高「希望之樹」等地景裝置藝術，打造成「全台最有年味的地方」，園區除夕休園，其他時間照常營運，是春節走春的好去處。
傳藝中心委託全聯善美的文化藝術基金會經營，明天下午五點舉辦開幕式，同步啟動全聯接手後首檔期活動「傳藝燈籠節」，園方希望邀請台語天后、善美的基金會董事江蕙出席盛會。
僅除夕休園 邀民眾走春
全聯制定「旺季」與「非旺季」不同收費標準，開園後到六月底採「非旺季」收費，全票一百五十元，宜蘭縣民優惠票價，從原先擬定的一百二十元調降為一百元，縣民大年初一及初二憑證免費入園。
園區設計不少新的地景裝置藝術，其中的「魚耀隧（歲）道」，懸掛一千五百顆祈福燈籠，號稱全國最長魚燈隧道，「希望之樹」主體為台灣圖騰，頂端一百五十顆玻璃作品，出自罕病兒童之手，大樹形狀造型，象徵愛心開枝散葉，入口意象的巨型「擲聖筊」，祈求新年好運到。
此外，園區草坪設置噴霧裝置，放眼望去宛如「迷霧森林」，小朋友彩繪的燈籠高高掛，民藝街坊張燈結綵，顯得喜氣洋洋；「傳藝燈籠節」持續到二月十二日，開放時間上午九點到晚上八點。
善美的基金會執行長室主任林怡君說，大年初一到初五，傳藝園區好戲連台，有北管劇曲表演、乞龜祈福、迎神抽年籤、擲筊體驗、民俗特展，相關資訊可上「國立傳統藝術中心傳藝文化園區」官網搜尋。
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