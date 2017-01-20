〈北部〉台九線花東公路 大禹到富里啟動拓寬
先期規劃作業 113年全線達到四線道
〔記者王錦義／花蓮報導〕省道台九線花東公路全長一百八十六公里，但其中花蓮縣境自木瓜溪橋到富里縣界長達一○七公里中，還有八十二公里尚未拓寬，由於過去十年來拓寬進度不到一半，立委蕭美琴爭取以專案計畫方式匡列獲成果，公路總局第四區養護工程處指出，花東縱谷公路安全景觀大道計畫總經費達九十四．七億元，今年開始辦理各項先期規劃作業，預計在一百一十三年達到全路段四線道，提升行車安全。
花蓮南北狹長，距離長達一百四十公里，省道台九線花東公路是縱谷內交通要道，但南區許多路段仍是廿多年前兩線道、中央無分隔島設計，在行車安全與景觀上不符現代需求，公路總局第四區養護工程處指出，從民國九十七年開始進行花東公路改善計畫，目前已完成壽豐到南平路段十六公里的拓寬，南平到大禹段目前正在進行中，其中鳳信段預計二月完工，在春節期間會先開放通行紓解車流。
改建木瓜溪大橋、萬里溪橋、中興橋
四區處指出，後續未拓寬大禹到富里縣界路段，去年十月行政院同意納入專案列管計畫，期程從今年到一百一十三年「台九線花東縱谷公路安全景觀大道」，除預計拓寬從大禹（二八七K）到富里縣界（三一九K）道路為三十公尺寬，還有改建木瓜溪大橋、萬里溪橋、中興橋等三座橋樑，道路設計為中間有三公尺的分向島，單向兩快車道各三．五公尺，慢車道二公尺，路樹設施帶二．三公尺，還有一．七公尺的人行及自行車道。
由於南區目前許多未拓寬路段兩旁種有許多老樹，處長廖吳章說，鑑於過去其他路段拓寬，原有路樹移植存活率偏低問題，瑞穗到富里這一段的兩旁路樹，將不再移植，而是原樹原路保留成為設施帶，原有道路改為上下行兩車道，路樹兩旁外再開闢南北車道及慢機車道，將形成綠色景觀大道；今年將辦理各項先期規劃作業為主，委託技術服務採購招標作業中，預計一○七年起陸續推動各路段施工作業。
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先期規劃作業 113年全線達到四線道省道台九線花東公路全長一百八十六公里，但其中花蓮縣境自木瓜溪橋到富里縣界長達一○七公里中，還有八十二公里…
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