〈北部〉客家圓樓旁北勢溪 錦鯉暴斃

2017-01-20

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣客家圓樓旁北勢溪，昨天傳出大量錦鯉暴斃，魚屍漂浮水面，臭味四溢，縣府農業處緊急派員打撈，清理上百尾魚屍；農業處研判是因缺氧造成。

苗縣府引北勢溪水，在客家圓樓旁打造親水廊道，並飼養天鵝、綠頭鴨及錦鯉、烏鰡等；不少前往晨運的民眾，昨天發現水面竟浮現大量魚屍，圓樓周邊也臭味瀰漫。

農業處漁業科長許家興說，初步研判不排除是溪水溶氧不足造成，或因氣溫驟變，水池又淺，造成上溫下冷分層效應，導致魚群抵抗不住；或因遊客餵食不當食物造成。後續除將死亡魚體採樣送驗，也會加強補助水源，降低缺氧情形。

縣府水利處城鄉發展科表示，魚群暴斃面向廣泛，加上現今為枯水期、天氣也冷，部分河川也有相關困擾，縣府相關單位後續會密切關注、支援處理。